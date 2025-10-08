Δώρα Χρυσικού: “Ως στρέιτ γυναίκα που πλέον δεν έχω μήτρα, αντιμετωπίζω τον χλευασμό”

Για τα σχόλια που δέχεται μετά την ολική υστερεκτομή στην οποία υποβλήθηκε, μίλησε η γνωστή ηθοποιός Δώρα Χρυσικού.

Στην εκπομπή “Buongiorno” της Φαίης Σκορδά ήταν καλεσμένη η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού την Τετάρτη (08/10) και μίλησε μεταξύ άλλων για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.

Η ίδια ανέφερε πως μετά την ολική υστερεκτομή στην οποία υποβλήθηκε, δέχεται σχόλια χλευασμού.

“Ως μία γυναίκα, ως μία στρέιτ γυναίκα που πλέον δεν έχω μήτρα, πολλές φορές στον κοινωνικό μου περίγυρο αντιμετωπίζω τον χλευασμό μαζί με τον οίκτο, και την απόρριψη… Από τότε που έκανα ολική υστερεκτομή έχω ακούσει να μου λένε “εσύ βρε κορίτσι μου γλυκό δεν είσαι ολοκληρωμένη, δεν έκανες παιδί…””, είπε η ηθοποιός.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: “Οπότε, κι εγώ αναρωτιέμαι πόσο δικαιούμαι να είμαι γυναίκα και η απάντηση που έδωσα στον εαυτό μου είναι ότι είμαι όσο γυναίκα ήμουν και πριν, ίσως και περισσότερο”.

Υπενθυμίζεται πως η ηθοποιός έδωσε μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο την οποία κατάφερε να κερδίσει.