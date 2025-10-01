Ελένη Κοκκίδου: “Θα ήθελα πολύ να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν την έζησα”

H Ελένη Κοκκίδου μίλησε για τη σχέση με τη μητέρα της και εξομολογήθηκε ότι προσπάθησε να αποκτήσει ένα παιδί.

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, «Super Κατερίνα» βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (01/10) η Ελένη Κοκκίδου.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά» αποκάλυψε μεταξύ άλλων τον λόγο που δεν δημιούργησε τη δική της οικογένεια: «Εμένα πάντα με ενδιάφερε να εξελίσσομαι σαν ηθοποιός. Η βάση μου είναι το θέατρο, αλλά από την τηλεόραση έμαθα πολλά πράγματα. Η ζωή είναι εμπειρίες, δεν πρέπει ποτέ να κακολογούμε κάτι, ούτε να το σνομπάρουμε», τόνισε αρχικά η Ελένη Κοκκίδου.

«Δεν θα παντρευόμουν, ούτε θα έκανα παιδιά με κάποιον απλά και μόνο επειδή είναι καλός άνθρωπος, χωρίς να τον έχω αγαπήσει. Εννοείται ότι έχω αγαπήσει, είχαμε προσπαθεί να πιάσουμε παιδί και εγώ είχα προβλήματα και δεν τα κατάφερα. Επειδή η γυναίκα είναι φτιαγμένη έτσι, το σώμα της και η βιολογία της, είναι ένα μικρός θεός όταν μένει έγκυος και όταν θηλάζει ένα παιδί. Θα ήθελα πολύ να ζήσω τη μητρότητα, δεν πειράζει όμως» πρόσθεσε.

Δείτε τις δηλώσεις της:

“Μου στοίχησε η απώλεια της μητέρας μου”

H ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέντευξή της και στην απώλεια της μητέρας της: «Ήταν πάρα πολύ όμορφη, τρομερά φίνα, ένας άνθρωπος που δεν φώναξε ποτέ, δεν τσακώθηκε. Ένα παιδί που είναι εντελώς διαφορετικό, έντονο. Ήμουν πάντα έντονη, κάτι τέτοιο το κοιτάζει με θαυμασμό. Μου στοίχισε η απώλειά της».

«Ήμουν τυχερή που την έχασα τόσο μεγάλη. Για εμένα από την άλλη είναι μια καινούργια ζωή, χωρίς το παρελθόν. Την έχασα πριν 2 χρόνια. Την φρόντιζα εγώ. Έπρεπε να κλείσει ένας κύκλος για να ξεκινήσει ο επόμενος. Όλοι με την μητέρα έχουν ιδιαίτερη σχέση. Ο θάνατος της μάνας είναι σεισμός. Ο πατέρας είναι το άλλο είναι το κοινωνικό πρόσωπο. Η μάνα είναι αυτή που θα δημιουργήσει την ψυχή και το συναίσθημα στο παιδί» συνέχισε.

“Συνέχεια διαβάζουμε για κακοποιήσεις παιδιών”

Αναφορικά με τη νέα της τηλεοπτική σειρά, η οποία έχει κεντρικό θέμα την παιδική κακοποίηση (σ.σ.: η σειρά αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης) η Ελένη Κοκκίδου είπε: «Είναι δύσκολο θέμα. Συνέχεια διαβάζουμε για κακοποιήσεις παιδιών. Ακούμε και για μπούλινγκ μεταξύ των παιδιών. Αυτό με τους γονείς το ξέρουμε απλώς δεν έβγαινε προς τα έξω. Τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα. Μέσα στις οικογένειες υπάρχει πολλή ένταση, πίεση. Οι γονείς είναι πιεσμένοι πολύ από την καθημερινότητά τους και ξεσπούν στα παιδιά. Αυτή η ιστορία είναι ακραία αλλά βγήκα ενδιαφέρον τον ρόλο μου. Η Αγγέλα έχει κακοποιηθεί από τον άντρα της. Η κακοποίηση πήγαινε μάλλον και στην κόρη. Και κάποια στιγμή τον σκοτώνει. Για αυτό και βρίσκεται στη φυλακή τόσα χρόνια΄. Σκότωσε τον άντρα, πηγαίνει φυλακή και κάνει αυτή τη μεγάλη θυσία που κάνουν οι καλές μάνες.

Δεν θέλει το παιδί της να έρχεται στη φυλακή. Δεν θέλει να μεγαλώσει ένα παιδί σε ίδρυμα ή σε μια οικογένεια και να έρχεται στη φυλακή. Βρίσκεται μια πλούσια οικογένεια, τη θετή μητέρα (την παίζει η Φιλαρέτη Κομνηνού), και της ζητάω να μην πει ποτέ στο παιδί ποια είναι η φυσική του μητέρα. Δεν θέλει να βάλει το παιδί του να βλέπει τη μητέρα του στη φυλακή. Θέλει να το δει τώρα το παιδί, να το μυρίσει, να δει το χαμόγελό του. Είναι αυτή η ανάγκη της μάνας. Είναι συγκινητικό πρόσωπο η Αγγέλα για εμένα. Τη συναντά τυχαία την Ξένια. Η Ιωάννα προσεγγίζει την Αγγέλα και ζητά αγάπη. Για αυτό και δένεται πολύ με την Ξένια και την αποκαλεί μαμά. Όπου δει αγάπη και πόνο πηγαίνει. Σε εμένα βλέπει πόνο. Τη βλέπει να φεύγει από ένα εργοστάσιο και να κλαίει και πηγαίνει μόνο του. Η Ξένια δεν ξέρει τίποτα, μόνο η θετή της μητέρα ξέρει.»