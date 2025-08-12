Ελένη Χατζίδου: “Δεν φέραμε την πεθερά μου στις Μαλδίβες για babysitting”

Η Ελένη Χατζίδου απαντά στα σχόλια χρηστών του Instagram σχετικά με το ότι πήρε μαζί της την πεθερά της στις διακοπές στις Μαλδίβες.

Σχόλια για το γεγονός ότι βρέθηκε στις Μαλδίβες για διακοπές μαζί με την πεθερά της δέχθηκε η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, Ελένη Χατζίδου, με κάποιους να υποστηρίζουν πως την πήρε μαζί της στις διακοπές για… babysitting.

Η τραγουδίστρια ανέβασε μετά στον λογαριασμό της στο Instagram ένα χιουμοριστικό βιντεάκι με την πεθερά της ως πρωταγωνίστρια, με την Ελένη Χατζίδου να απαντά με αυτόν τον τρόπο στα πικρόχολα σχόλια.

Όπως έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της:

“Για να μην κουράζεστε ΚΑΠΟΙΟΙ στα σχόλια: Το βίντεο είναι ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΟ (γιατί μας τα κάνατε τσουρέκια λιγάκι)

Όχι, δεν την “κουβαλάω” για babysitting.

Είμαστε μαζί γιατί είναι απίστευτος άνθρωπος, σπάνια παρέα και γιατί… την αγαπάμε! Κι αν αναρωτιέστε, είναι και ηθοποιάρα — το βίντεο έγινε με απόλυτη γνώση και μπόλικο γέλιο backstage.

Οπότε, λιγότερο δράμα, περισσότερα κοκτέιλ

Η αλήθεια; Η πεθερά μου είναι θησαυρός.

Πάνω απ’ όλα μας χαρίζει την παρέα της, την αγάπη της και τις ιστορίες της.

Κι αν χρειαστεί φυσικά βοηθάει και στα πρακτικά – αλλά πρώτα απ’ όλα είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!!!

Γιατί η ζωή είναι πιο ωραία όταν τη μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς”

Θυμίζουμε πως η Ελένη Χατζίδου είναι παντρεμένη με τον Ετεοκλή Παύλου και έχουν μαζί ένα κοριτσάκι έξι ετών. Στις αρχές Ιουλίου η τραγουδίστρια νοσηλεύτηκε εσπευσμένα λόγω μικροβίου στο έντερό της. Ο personal trainer Ετεοκλής Παύλου είχε δεχθεί πυροβολισμούς σε ηλικία 23 ετών όταν εργαζόταν στην υποδοχή ενός νυχτερινού μαγαζιού και από τότε έχει πρόσθετο μέλος. Το ζευγάρι έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους αναφέροντας πως γνωρίστηκαν μέσα από τη γυμναστική.

Μάλιστα είχαν αναφέρει πως είχαν πάει ταξίδι του μέλιτος με τη μητέρα και τον αδερφό του Ετεοκλή Παύλου, καθώς και την κόρη τους.