Elisabeth Moss: Έγκυος η “June” από το “Handmaid’s Tale”

Το πρώτο της παιδί περιμένει η ηθοποιός Elisabeth Moss και σε μία απολαυστική συνέντευξη στον Jimmy Kimmel μίλησε για το νέο κεφάλαιο της ζωής της.

Μία από τις φράσεις που επαναλαμβάνεται όσο καμία στη σειρά “The Handmaid’s Tale” είναι το “blessed be the fruit (ευλογημένος να είναι ο καρπός)”, όταν αναφέρονται σε μία εγκυμοσύνη, και η πρωταγωνίστρια της σειράς Ελίζαμπεθ Μος (Elisabeth Moss) μπορεί πια να ευχαριστεί όποιον της δίνει αυτή την ευχή.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο talk show της αμερικανικής τηλεόρασης, “Jimmy Kimmel Live!” και μεταξύ άλλων επιβεβαίωσε την είδηση της εγκυμοσύνης της, χωρίς φυσικά να λείπουν τα πειράγματα από τον διάσημο παρουσιαστή.

“Είσαι έγκυος ή ένας απίστευτα αφοσιωμένος μεθοδικός ηθοποιός;” ρώτησε ο παρουσιαστής τη Μος καθώς ο χαρακτήρας της μένει έγκυος στο “The Handmaid’s Tail”.

“Λίγο και από τα δύο”, είπε αστειευόμενη η ηθοποιός, προτού μοιραστεί με το κοινό τα ευχάριστα νέα.

Η Moss παραδέχθηκε ότι ήταν “πολύ τυχερή” με τον τρόπο που το χειρίστηκε μέχρι στιγμής, προσθέτοντας πως “πηγαίνει πολύ καλά”, ενώ δεν δίστασε να ζητήσει συμβουλές από τον Κίμελ, ο οποίος είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Ο Κίμελ θυμήθηκε τη συμβουλή που του είχε δώσει ο θρύλος της κωμωδίας Μπιλ Μάρεϊ πριν υποδεχθεί στον κόσμο ένα από τα παιδιά του.

Μου είχε πει “κρεμάστε χριστουγεννιάτικα φωτάκια [στην αίθουσα τοκετού]’” καθώς όπως εξήγησε, ο φωτισμός σε αυτό το δωμάτιο είναι απαίσιος. “Είναι φωτισμός τύπου Walmart για αυτό το ευλογημένο γεγονός που πρόκειται να συμβεί και αυτό δεν το θέλετε”.

Η βραβευμένη με δύο Emmy ηθοποιός δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη της, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας τοκετού.

Παρά το γεγονός ότι επιλέγει να κρατά ιδιωτική την προσωπική της ζωή, χωρίς μάλιστα να είναι σαφές αν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σχέση, σε παλαιότερη συνέντευξή της στη βρετανική έκδοση του περιοδικού Marie Claire, το 2018, είχε δηλώσει ότι ελπίζει να γίνει μητέρα μια μέρα.

“Μου αρέσει η ιδέα να μεταφέρω αυτό που μου κληροδότησε η μητέρα μου“, είχε πει τότε. “Δεν είναι για όλους, και δεν ήξερα αν θα ήταν για μένα, αλλά τελευταία, νομίζω ότι είναι”.

Στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον κωμικό και ηθοποιό Fred Armisen για οκτώ μήνες μεταξύ 2009 και 2010, κάτι που αργότερα αποκάλεσε “εξαιρετικά τραυματικό, απαίσιο και φρικτό”, ενώ υπήρξε ζευγάρι με τον Αυστραλό κινηματογραφιστή Adam Arkapaw μεταξύ 2012 και 2015.

Elisabeth Moss: Δείτε τη συνέντευξή της στο ‘Jimmy Kimmel Live’