Φεστιβάλ Βενετίας: Eντυπωσιακή πρεμιέρα για το “Jay Kelly” και τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Το “Jay Kelly” έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025 με τον Τζορτζ Κλούνεϊ να δίνει τελικά το παρών στο κόκκινο χαλί.

Μετά το “Marriage Story” του 2019 και το “White Noise” του 2022, ο Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach) επιστρέφει στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με το φιλμ “Jay Kelly”.

Η κωμική-δραματική ταινία έλαβε δεκάλεπτο χειροκρότημα καθώς τα φώτα άναψαν μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη ιστορική Sala Grande, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney), ο οποίος απουσίασε από τη συνέντευξη Τύπου λόγω μιας σοβαρής ιγμορίτιδας, κατάφερε να παρευρεθεί στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύζυγό του.

Εκεί, συναντήθηκε με τον συμπρωταγωνιστή του, Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), ο οποίος έκανε μια σπάνια εμφάνιση με σμόκιν στην πρώτη του πρεμιέρα στο διάσημο φεστιβάλ.

Το παρών έδωσαν επίσης οι Λόρα Ντερν (Laura Dern), Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig), Ράιλι Κίου (Riley Keough) και Ιβ Χιούσον (Eve Hewson).

Στο τέλος της προβολής καθώς το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες, ο Κλούνεϊ έσκυψε και φίλησε τη σύζυγό του, Αμάλ, που καθόταν στα πίσω καθίσματα ενώ στη συνέχεια αγκάλιασε τους συμπρωταγωνιστές του και τον σκηνοθέτη.

Το “Jay Kelly” αφηγείται την ιστορία ενός σταρ του σινεμά (Κλούνεϊ) που μαζί με τον μάνατζέρ του (Σάντλερ), ο οποίος έχει θυσιάσει τα πάντα για τον πολύτιμο πελάτη του, ταξιδεύει στην Ιταλία για να βραβευθεί για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι δύο άνδρες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις επιλογές τους, τις σχέσεις τους με αγαπημένα πρόσωπα και το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω.

Το σενάριο της τέταρτης ταινίας του Μπόμπακ για το Netflix, φέρει την υπογραφή του ιδίου και της Έμιλι Μόρτιμερ (Emily Mortimer), η οποία συμμετέχει και στην ταινία.

Το καστ αστέρων περιλαμβάνει επίσης τους Γκρέις Έντουαρντς (Grace Edwards), Στέισι Κιτς (Stacy Keach), Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Τζος Χάμιλτον (Josh Hamilton), Λένι Χένρι (Lenny Henry) και Τσάρλι Ρόου (Charlie Rowe).

Ο σκηνοθέτης εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου, το κίνητρο πίσω από την ιστορία, αποκαλύπτοντας ότι έγραψε το σενάριο έχοντας στο μυαλό του τον Κλούνεϊ.

Όπως ανέφερε, “ανακαλύψαμε γρήγορα ότι αν κάνεις μια ταινία για έναν ηθοποιό, ουσιαστικά κάνεις μια ταινία για την ταυτότητα, την ερμηνεία και την εσωτερική αναζήτηση. Οι ηθοποιοί προσπαθούν συνεχώς να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε έναν ρόλο, να εντοπίσουν το σημείο που ταιριάζουν με τον χαρακτήρα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που κάνουμε όλοι. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν το άτομο που παρουσιάζουμε στους άλλους είναι πραγματικά αυτό που είμαστε ή αν κρύβουμε κάποιον άλλον εαυτό”.

Και πρόσθεσε: “δεν είμαι από τους ανθρώπους που συγκινούνται εύκολα στα γυρίσματα αλλά σε αυτή την ταινία πραγματικά συγκινήθηκα”.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 5 Δεκεμβρίου.