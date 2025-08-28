Φεστιβάλ Βενετίας με άρωμα… Ελλάδας – Οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν τα βλέμματα

Οι ελληνικές παρουσίες μαγνήτισαν τα βλέμματα και περπάτησαν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας για ακόμη μια χρονιά.

Το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτη (27/08). Την αυλαία άνοιξε η ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο “La Grazia” με το κοινό να την αποθεώνει.

Από αυτή την κινηματογραφική γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του κόκκινου χαλιού με κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια Βίκυ Καγιά, η ηθοποιός Δανάη Παππά και η influencer Ελίνα Καλιτζάκη βρέθηκαν στο φεστιβάλ, χαρίζοντάς μας λαμπερές εμφανίσεις.

Η απαστράπτουσα Βίκυ Καγιά

Το μοντέλο με απλή αλλά και chick διάθεση φόρεσε ένα ασημί στράπλες φόρεμα του οίκου μόδας Armani, μαύρες pointed-toe γόβες ενώ επέλεξε να μαζέψει τα μαλλιά της σε sleek κότσο και να κρατήσει το μακιγιάζ της σε φυσικούς τόνους.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε στο Instagram έγραψε: “Αισθάνομαι ευγνώμων που μοιράζομαι αυτές της στιγμές με τον οίκο Armani, μια παράδοση που μου έχει χαρακτεί. Ευχαριστώ που παρευρέθηκα στην έναρξη του Φεστιβάλ”.

Η ρομαντική Δανάη Παππά

Φωτογραφίες μοιράστηκε και η ηθοποιός Δανάη Παππά που επέλεξε ένα παραμυθένιο φόρεμα του οίκου Mi-Ro σε απόχρωση του ροζ διακομισμένο με μικρά διακριτικά διαμαντάκια. Ο τούλινος όγκος του φορέματος, το μακιγιάζ της αλλά και τα μαλλιά της, πιασμένα σε έναν ψηλό κότσο την έκαναν να μοιάζει με πριγκίπισσα.

Δανάη Παππά Instagram @danouz

Οι Ελληνίδες στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025 Instagram Βίκυ Καγιά

H σικ εμφάνιση της Ελίνας Καλιτζάκη

Η γνωστή influencer και make-up artist, φανερά χαρούμενη για την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο κοστούμι, συνδυασμένο με ένα ασημένιο κολιέ κα μαύρες γόβες. Έκανε ένα διακριτικό μακιγιάζ και μάζεψε τα μαλλιά της σε έναν χαμηλό κότσο δίνοντας μια νότα κομψότητας στο κόκκινο χαλί.

“Θα το θυμάμαι για ΠΑΝΤΑ.🤍 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας με @armanibeauty”, έγραψε στο λογαριασμό της.