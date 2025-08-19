Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το χυδαίο μήνυμα που δέχτηκε και η απάντηση που έδωσε

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δέχτηκε στο Instagram ένα χυδαίο μήνυμα αλλά, όχι μόνο δεν το άφησε αναπάντητο, αλλά στη συνέχεια δημοσίευσε screenshot της στιχομυθίας σε insta story.

Ένα χυδαίο σχόλιο έλαβε στα social media η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με το μοντέλο να το δημοσιοποιεί στους διαδικτυακούς φίλους της.

Τις περισσότερες φορές η ίδια επιλέγει να μην απαντά στα σχόλια που δέχεται, ωστόσο υπάρχουν και οι φορές που κάποιοι ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια.

Όπως συνέβη τώρα, με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη να λαμβάνει ένα μήνυμα που έγραφε «π@@@@να». Το μήνυμα την έκανε έξαλλη γι’ αυτό και αποφάσισε να το κοινοποιήσει στους ακόλουθούς της μαζί με τη δική της απάντηση που έγραφε: «Την κατσίκα σου και δρόμο».