Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον γιο του: “Του έχω ζητήσει μόνο ένα πράγμα”

Για τη σχέση με τον γιο του και την απόφαση που πήρε στα 33 του χρόνια να μην ξαναπεί ψέματα μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Ελένη Τσολάκη και στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” παραχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον γιο του και αποκάλυψε πως το μοναδικό πράγμα που του έχει ζητήσει είναι να μην του πει ποτέ ψέματα.

“Τώρα που μεγαλώνει ο Αναστάσης μου, είναι στα 13 και αρχίζουμε να συνεννοούμαστε με όλα αυτά που έχει η εφηβεία. Kαι μου λέει “σ’ αγαπώ” ή “μ’ έχεις τρελάνει”… χρειάζεται και λίγο η επανάσταση. Είναι καλό παιδί, με τη μητέρα του έχουμε βάλει ωραίες βάσεις.

Πάντα υπάρχει τo άγχος στα ζευγάρια που δεν είναι μαζί να μεγαλώσουν όσο γίνεται καλύτερα το παιδί. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα ακόμη και όταν χωρίζεις, οι γονείς να είναι εκεί ένα για το παιδί.

Δεν υπάρχει ερώτηση που να μου έχει κάνει και να με φέρει σε δύσκολη θέση. Κάνουμε ωραίες συζητήσεις με τον Αναστάση. Του έχω ζητήσει μόνο ένα πράγμα. Του είπα ότι θέλω να μου λέει την αλήθεια ό,τι και να έχει γίνει. Δεν τον πιέζω σε τίποτα, μόνο μην μου πει ψέματα. Του το λέει από πέντε χρονών. Από 33 χρονών δεν ξαναείπα ποτέ ψέματα στη ζωή μου. Μου συνέβη κάτι πολύ προσωπικό και ένιωσα τόσο μαλ@κ@ς που είπα ψέματα, που αποφάσισα να μην ξαναπώ ψέματα ποτέ” είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Σχετικά με τη νέα τηλεοπτική σεζόν και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν, ο παρουσιαστής τόνισε: “Το RoadShow το περιμένουμε πάρα πολύ, είναι η χαρά μέσα στην ελληνική τηλεόραση. Στο The 2Night Show το 90% όσων καλέσαμε ήρθαν. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους συμπαθώ, δεν μου αρέσει το στυλ τους και δεν πρόκειται να τους φωνάξω ποτέ. Ο Νίκος Μουτσινάς, όταν του εξηγώ κάποια πράγματα, δεν με ακούει, δεν θέλει, είναι λίγο στον κόσμο του. Ελπίζω να είναι ευτυχισμένος.

Το 2007 παραιτήθηκα μόνος μου από το συμβόλαιο του Mega, γιατί είχα πάθει κατάθλιψη και πήγα στον ψυχίατρο. Δεν ήμουν καλά, για να κάνω τον κόσμο να γελάσει. Φοβήθηκα στην αρχή ότι θα με ξεχάσουν, ότι δεν θα έχω δουλειά αλλά δεν θα μου άρεσε να χαμογελάω για το τυπικό στην κάμερα και μέσα μου να μην είμαι καθόλου καλά”.