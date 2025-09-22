Harry Styles: Έτρεξε στον Μαραθώνιο του Βερολίνου και τερμάτισε σε λιγότερο από 3 ώρες

Ο διάσημος τραγουδιστής Harry Styles συμμετείχε στον φημισμένο Μαραθώνιο του Βερολίνου και πέτυχε τον εντυπωσιακό χρόνο 2 ωρών, 59 λεπτών και 13 δευτερολέπτων.

Ο σούπερ σταρ της ποπ, Harry Styles, εξέπληξε τους θαυμαστές και τους λάτρεις τους αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων ολοκληρώνοντας τον διάσημο Μαραθώνιο του Βερολίνου την Κυριακή, όπου πέτυχε τον εντυπωσιακό χρόνο κάτω των τριών ωρών.

Ο 31χρονος τραγουδιστής, γνωστός ως πρώην μέλος των One Direction, συμμετείχε μαζί με περίπου 55.000 άτομα στον αγώνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε μια διαδρομή που θεωρείται ευρέως η ταχύτερη μαραθώνια πίστα στον κόσμο.

Ο Styles, που φέρεται να έτρεξε με το ψευδώνυμο Στεντ Σαράντος και φορώντας κορδέλα και γυαλιά ηλίου, διέσχισε τη γραμμή τερματισμού σε 2 ώρες, 59 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα – ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα κάτω των τριών ωρών.

Η συμμετοχή του αναφέρθηκε αρχικά από την τοπική εφημερίδα Der Tagesspiegel, με τους διοργανωτές να επιβεβαίωσαν αργότερα την είδηση στο dpa.

Ο Harry Styles φωτογραφήθηκε στον τερματισμό με τον Ρίτσαρντ Γουάιτχεντ, ο οποίος κατέκτησε δύο φορές χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ο Γουάιτχεντ, ο οποίος φέτος προσπαθεί να τρέξει 20 μαραθώνιους, δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram.