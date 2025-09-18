Η Cardi B αποκάλυψε ότι είναι έγκυος για τέταρτη φορά

Η ράπερ Cardi B ανακοίνωσε πως περιμένει παιδί με τον σύντροφό της, Stefon Diggs.

Την Τετάρτη, η Cardi B, διάσημη ράπερ και βραβευμένη με Grammy αποκάλυψε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον αγαπημένο της, Stefon Diggs, ευρέως γνωστό παίκτη του NFL και wide receiver των New England Patriots.

«Νιώθω ότι βρίσκομαι σε καλή φάση», δήλωσε η Cardi B στην Gayle King κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην CBS την Τετάρτη.

«Νιώθω πολύ δυνατή που κάνω όλη αυτή τη δουλειά, αλλά ταυτόχρονα είμαι και έγκυος. Και εγώ και ο σύντροφός μου είμαστε πολύ υποστηρικτικοί ο ένας προς τον άλλο», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση έρχεται την ίδια στιγμή που η Cardi B βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου με τον ράπερ Offset, με τον οποίο παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017. Μαζί έχουν τρία παιδιά και έχουν περάσει από χωρισμούς πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Η Cardi B μίλησε με θετικά λόγια για τη σχέση της με τον Stefon Diggs, τονίζοντας ότι εκείνος τη κάνει να νιώθει «ασφαλής, πολύ σίγουρη και δυνατή».

«Δύο εβδομάδες πριν, κυριολεκτικά είχα μια κρίση πανικού. Έκλαιγα και έκλαιγα, επειδή ήμουν πολύ νευρική για την κυκλοφορία του άλμπουμ», εξήγησε η Cardi B. «Οι άνθρωποι μου επιτέθηκαν σφοδρά. Ξέρετε, μερικοί σε αγαπούν, κάποιοι σε μισούν. Και έλεγαν πολύ άσχημα πράγματα για μένα».

Το τελευταίο της άλμπουμ, Am I the Drama?, πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή (19/9).