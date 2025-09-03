Η Cardi B αθωώθηκε για την επίθεση σε φρουρό ασφαλείας

Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της επίθεσης η διάσημη τραγουδίστρια της ραπ Cardi B, με την ετυμηγορία να βάζει τέλος στη viral δίκη.

Κάτι λιγότερο από μία ώρα διήρκεσαν οι διαβουλεύσεις των ενόρκων σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, που απάλλαξαν την Cardi B από τις κατηγορίες επίθεσης σε βάρος μίας φύλακα ασφαλείας, βάζοντας έτσι τέλος στην πολυσυζητημένη δίκη της τραγουδίστριας.

Η Emani Ellis είχε ισχυριστεί ότι η βραβευμένη με Grammy ράπερ τής προκάλεσε εκδορά στο πρόσωπο με “νύχι τριών ιντσών” και ότι έφτυσε προς το μέρος της έξω από ιατρείο μαιευτήρα το 2018. Το σώμα των ενόρκων απέρριψε τους ισχυρισμούς, απαλλάσσοντας την τραγουδίστρια – το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Belcalis Marlenis Almánzar– από κατηγορίες που περιλάμβαναν επίθεση, σωματική βλάβη, πρόκληση ψυχικής οδύνης, αμέλεια και παράνομη κατακράτηση.

Έξω από το δικαστήριο της Αλάμπρα, η Cardi B ευχαρίστησε τους δικηγόρους της, τα μέσα ενημέρωσης και τους θαυμαστές της, επιμένοντας ότι ουδέποτε άγγιξε την Ellis. “Ας το αφήσουμε πίσω μας“, είπε, προσθέτοντας όμως προειδοποιητικά: “Δεν είμαι η σταρ που θα τη μηνύσεις και θα νομίζεις ότι θα κάνει διακανονισμό. Ιδίως όταν είμαι απολύτως αθώα“. Με χιούμορ σχολίασε ακόμη: “Ξέρω ότι έχω μια φήμη, αλλά ορκίζομαι στον Θεό ότι είμαι αθώα“, προκαλώντας γέλια στους δημοσιογράφους.

Η υπόθεση σχετιζόταν με ένα ραντεβού της ράπερ σε μαιευτήρα, όταν ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί, το 2018. Το ιατρείο είχε κλείσει για το κοινό εκείνη την ημέρα ώστε να προστατευτεί η ιδιωτικότητά της, καθώς η εγκυμοσύνη της δεν είχε ακόμη γίνει γνωστή. Σύμφωνα με την ίδια, η Ellis, που εργαζόταν ως φύλακας στο κτίριο, την ακολούθησε μέχρι τον πέμπτο όροφο, ανέφερε το όνομά της σε κάποιον στο τηλέφωνο και φαινόταν να τη βιντεοσκοπεί, γεγονός που την έκανε να φοβηθεί ότι θα αποκαλυπτόταν η εγκυμοσύνη της. Η Cardi B υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση ήταν αποκλειστικά “λεκτική”.

Η Ellis, η οποία απολύθηκε μετά το περιστατικό, κατέθεσε ότι η ράπερ τής προκάλεσε ουλή στο πρόσωπο που χρειάστηκε πλαστική επέμβαση για να αποκατασταθεί, ενώ έκανε λόγο για ταπείνωση και ψυχολογικό τραύμα. Ζητούσε αποζημίωση ύψους 24 εκατ. δολαρίων για ιατρικά έξοδα, ηθική βλάβη, απώλεια εισοδήματος καθώς και αποζημίωση για τιμωρητικούς λόγους.

Η δίκη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του Τύπου όχι μόνο για την ουσία της υπόθεσης αλλά και για τις απαντήσεις της Cardi B εντός της δικαστικής αίθουσας.

Όταν η Cardi B ρωτήθηκε αν αποκάλεσε τη φύλακα “χοντρή”, εκείνη απάντησε: “Όχι. Τη φώναξα σκύλα“, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να γρατζουνίσει κάποιον την περίοδο που έλαβε χώρα το συμβάν, σχολίασε: “Δεν το έκανα, γιατί είχα μωρό μέσα μου” και στην ερώτηση αν είναι “ανάπηρη“, είπε: “Εκείνη τη στιγμή, όταν είσαι έγκυος, είσαι πολύ ανάπηρη. Θέλεις να σου πω όλα τα πράγματα που δεν μπορώ να κάνω;“, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Η Cardi B επέμεινε ότι καμία από τις δύο δεν ακούμπησε την άλλη, αν και παραδέχτηκε ότι η λογομαχία τους πήρε έντονη τροπή, με εκατέρωθεν βρισιές. Αν και κάποια στιγμή βρέθηκαν σχεδόν “στήθος με στήθος”, ο καβγάς δεν έφτασε ποτέ σε σωματική βία.

Σε ερώτηση αν ήταν θυμωμένη η ίδια απάντησε θετικά, τονίζοντας πως “ήμουν έγκυος και αυτή η γυναίκα ήταν έτοιμη να με δείρει!”.

Καταθέσεις υπέρ της Cardi B έδωσαν και ο γιατρός της, David Finke, αλλά και η γραμματέας του ιατρείου, Tierra Malcolm, η οποία μάλιστα μπήκε στη μέση για να λήξει η αντιπαράθεση. Και οι δύο τόνισαν πως δεν υπήρξε σωματική βία. Όταν η Malcolm δυσκολεύτηκε να περιγράψει τον καβγά χωρίς να χρησιμοποιήσει ύβρεις, ο δικαστής Ian C. Fusselman σχολίασε με χιούμορ: “Έχουμε ακούσει σχεδόν τα πάντα μέχρι τώρα, οπότε είναι εντάξει”, προκαλώντας και πάλι γέλια στην αίθουσα.