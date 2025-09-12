Η Έλενα Παπαρίζου όπως δεν την έχετε ξαναδεί – Οι φωτογραφίες που ανήρτησε

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Έλενα Παπαρίζου ανάρτησε στα social media στιγμιότυπα με την ίδια ως παιδί.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προκαλεί σκέψεις, αναμνήσεις και αναπολήσεις των ωραιότερων χρόνων της ζωής μας. Σε αυτό το κλίμα, η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους κάποιες εικόνες από τα παιδικά της χρόνια.

Μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, η τραγουδίστρια μάς ταξίδεψε πίσω στον χρόνο, φέρνοντάς μας στο νου την αθωότητα και τη νοσταλγία των σχολικών χρόνων.

Στην πρώτη εικόνα στην ανάρτησή της στο Instagram, βλέπουμε την Έλενα σε μικρή ηλικία να ποζάρει σε εξωτερικό χώρο φορώντας λευκά ρούχα. Στη δεύτερη εικόνα, η ίδια χαμογελά στον φωτογραφικό φακό με μια κορδέλα στα μαλλιά της.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης : «Καλή σχολική χρονιά φιλαράκια μου».