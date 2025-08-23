Η Ζόζεφιν έκλεισε τα 35 – “Έσβησα κεράκια, αλλά η φωτιά μου δυναμώνει”

Η τραγουδίστρια Ζόζεφιν έκλεισε τα 35 της χρόνια. Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media.

Με αφορμή τα γενέθλιά της, η Ζόζεφιν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τον τρόπο που γιόρτασε τα 35 της χρόνια.

Η τραγουδίστρια πόζαρε κρατώντας μια τεράστια ανθοδέσμη με ολόλευκα τριαντάφυλλα, ενώ μπροστά της δέσποζε μια τούρτα σε σχήμα καρδιάς.

«Έσβησα κεράκια, αλλά η φωτιά μου δυναμώνει. Ευχαριστώ για κάθε ευχή, κάθε λέξη, κάθε σκέψη σας» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram και συμπλήρωσε: «Το πιο όμορφο ρεφρέν είναι η αγάπη που μου χαρίζετε».