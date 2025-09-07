Ηλίας Μπόγδανος: Έκανε πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν Ηλίας Μπόγδανος και Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, με τον τραγουδιστή να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Ο Ηλίας Μπόγδανος εδώ και αρκετά χρόνια είναι σε σχέση με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου. Οι δυο τους είναι πολύ ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν.

Το βράδυ του Σαββάτου (6/9), κατά τη διάρκεια ενός γαμήλιου πάρτι φιλικού τους ζευγαριού, ο Ηλίας Μπόγδανος ετοίμασε μια ευχάριστη έκπληξη στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου.

Συγκεκριμένα, της έκανε πρόταση γάμου.

Την ώρα του πάρτι στο οποίο τραγούδαγε μαζί με την μπάντα του, ο Ηλίας Μπόγδανος γονάτισε και ζήτησε από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί.

Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου ξέσπασε σε κλάματα και είπε το πολυπόθητο “ναι”.

Μάλιστα, ο Ηλίας Μπόγδανος ζήτησε την έγκριση και των γονιών της συντρόφου του που βρίσκονταν εκεί, όπου και εκείνοι έδωσαν με χαρά τη συγκατάθεσή τους.