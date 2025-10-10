Ιωάννα Τούνη: Η εξομολόγηση για το νέο σύντροφό της – “Εκτέθηκε εξαιτίας σας”

Η Ιωάννα Τούνη μίλησε ανοιχτά για τον νέο σύντροφό της μετά τα δημοσιεύματα, παρ’ ότι, όπως είπε, δεν ήθελε να το κάνει.

Η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε μια πολύ προσωπική εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή, μέσα από μια σειρά βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, απαντώντας στις φήμες που ακούγονται τελευταία. Η influencer και επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για τη νέα της σχέση με τον Ρόμπι – έναν άνθρωπο που, όπως αποκάλυψε, υπήρξε ο εφηβικός της έρωτας.

Η ίδια αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια, με αφορμή κάποια στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν από τη Μύκονο, όπου βρέθηκε πρόσφατα. Με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο, απάντησε στα σχόλια και στα δημοσιεύματα που αφορούσαν την προσωπική της ζωή.

«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη, πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ιωάννα Τούνη εξήγησε πως δεν είχε σκοπό να δημοσιοποιήσει τη σχέση της, ωστόσο οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τη Μύκονο την ανάγκασαν να μιλήσει.

«Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα, αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ. Και όχι, δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί αυτό, όχι δεν κάναμε κοινή εμφάνιση μαζί, δεν πήγαμε στο φεστιβάλ Καννών που ήταν οι κάμερες. Για όσους με παρακολουθούν, βρέθηκα στη Μύκονο γιατί βάφτιζα το παιδί της κολλητής μου, φυσικά θα είχα δίπλα τον σύντροφό μου και το παιδί μου…», ανέφερε.

Η γνωστή influencer τόνισε ότι, παρά τη δημοσιότητα, προσπαθεί να ζει όσο πιο φυσιολογικά γίνεται και να προστατεύει την ιδιωτικότητά της.

«Δεν θα καταπιέσω τον εαυτό μου σε ένα νησί που είναι 3 και ο κούκος. Θέλω να ζήσω φυσιολογικά όσο γίνεται τη ζωή μου. Δεν γίνεται να μιλάει κανείς για το τι έχω και τι δεν έχω δικαίωμα να κάνω», είπε.

Απαντώντας στα επικριτικά σχόλια για το ότι κρατούσε από το ένα χέρι τον σύντροφό της και από το άλλο το παιδί της, η Ιωάννα δεν έκρυψε την αγανάκτησή της:

«Φυσικά είχα αγκαλιά το παιδί μου και με κρατούσε ο σύντροφός μου που φορούσα τα ψηλοτάκουνα για να μην πέσω. Και βγήκαν σε εκπομπές και είπαν γιατί κρατούσε το παιδί της. Πάτε καλά; Το δικό μου το παιδί… Θα είμαι μπροστά με τον “γκόμενο” και πίσω μου θα είναι ο Πάρης και θα τον κρατάει κάποιος άλλος; Αυτό είναι δηλαδή καλύτερη εικόνα για το παιδί μου; Το παιδί μου το έχω εδώ ψηλά».

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν είχε πρόθεση να εκθέσει τη σχέση της, όμως αισθάνθηκε πίεση να μιλήσει:

«Νιώθω ένα πνίξιμο μέχρι εδώ και πρέπει να μιλήσω για κάτι για το οποίο δεν ήθελα και να επισημοποιήσω κάτι που δεν ήθελα. Βρίσκομαι εδώ να απολογούμαι, να εξηγώ, σε κάποιους που όντως θέλουν να μάθουν και κάποιους που θέλουν να κουτσομπολέψουν. Δεν πειράζει, καλώς ήλθατε, καθίστε αναπαυτικά…».

Στο τέλος των βίντεο, η Ιωάννα μίλησε για τη σημασία που έχει για εκείνη ο Ρόμπι και για τη νέα σελίδα που ανοίγει στη ζωή της:

«Οπότε είμαι με έναν άνθρωπο και αν με ρωτάτε αν είμαι σοβαρά, νιώθω ότι ναι, είμαστε από κοινού σοβαρά και βαδίζουμε κάπου. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και στα φέρνει έτσι. Όταν έκανα παιδί με τον πρώην μου δεν περίμενα ότι θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο, αλλά να είμαστε σε αυτό τον καναπέ και μιλάμε για κάτι άλλο».

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Ναι, έχω σχέση, είμαστε σοβαρά αν αυτό σας κάνει καλύτερα. Ναι, τον έχει γνωρίσει το παιδί μου όπως ξέρει τους φίλους μου και όχι ως “ο γκόμενος της μαμάς”. Αλλά εξαιτίας σας, κάποια στιγμή θα ξέρει ότι έκανα date με κάποιον γιατί έχετε κάνει χίλια δημοσιεύματα με διάφορους τίτλους… Οπότε, good job!».