Καλομοίρα: Η νέα αλλαγή στην εμφάνισή της που έφερε την απόλυτη αποθέωση

Η Καλομοίρα άλλαξε το look της, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της. Η ανάρτησή της στο Instagram και τα αποθεωτικά σχόλια.

Σε μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της προχώρησε η γνωστή τραγουδίστρια Καλομοίρα και την μοιράστηκε μέσω των social media της.

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια άλλαξε το hair look της και επέστρεψε στο καστανό, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια περίπου είχε βάψει τα μαλλιά της ξανθά. Μάλιστα, πρόσθεσε και μακριά extensions.

Η ίδια παρουσίασε το νέο της χρώμα στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η Καλομοίρα έκλεισε τα 39 της χρόνια χθες (31 Ιανουαρίου) και οι συνεργάτες της, της έκαναν έκπληξη εν μέσω των γυρισμάτων για το νέο της video clip.

“Η ωραιότερη έκπληξη!!! Μια τεράστιααα τούρτα γενεθλίων!! Ένα λαμπερό αστέρι!! Χθες βράδυ στο γύρισμα του νέου μου τραγουδιού Rolling. OMG I love it. Μείνετε συντονισμένοι… New song. Νew look. Νew music video” έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Το νέο της look θύμισε την “παλιά” Καλομοίρα της Eurovision και έφερε την απόλυτη αποθέωση από τους θαυμαστές της.

“Καλομοίρα, μην ξαναγίνεις ξανθιά, αυτό το μαλλί σου ταιριάζει!”, “Κούκλα είσαι, μην τα ξανακάνεις ξανθά ποτέ”,

“Επιτέλους! Μελαχρινή! Καμία σχέση με το ξανθό, “πέταξες” 15 χρόνια από πάνω σου”, “Πραγματικά Καλομοίρα σαν το καστανό μαλλί δεν έχει”, “Κούκλα με το καστανό!” ήταν ορισμένα από τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευσή της.

Καλομοίρα: Η ανάρτηση με το νέο της look