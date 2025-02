Kanye West: Διαγνώστηκε λανθασμένα με διπολική διαταραχή – “Έχω αυτισμό”

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Kanye West δήλωσε ότι είχε λανθασμένα διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, ενώ υποστηρίζει ότι διαγνώστηκε με αυτισμό.

Ο Kanye West αποκάλυψε ότι είχε λάθος διάγνωση για διπολική διαταραχή και ότι πλέον έχει διαγνωστεί με αυτισμό.

Μιλώντας στον Justin Laboy στο podcast The Download, λίγες ημέρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε με την εμφάνιση της Bianca Censori στα βραβεία Grammy, ο West, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye, είπε ότι η σύζυγός του του πρότεινε να επαναξιολογήσει τη διάγνωσή του.

«Πήγα σε αυτόν τον γιατρό… Η γυναίκα μου με πήγε γιατί είπε: “Κάτι στη συμπεριφορά σου δεν ταιριάζει με τη διπολική διαταραχή, έχω δει άτομα με διπολική διαταραχή”. Και τελικά ανακάλυψα ότι στην πραγματικότητα έχω αυτισμό».

Ο Kanye West δήλωσε ότι η νέα διάγνωση τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα κάποιες από τις συμπεριφορές του, όπως το 2018, όταν φόρεσε ένα καπέλο με το σύνθημα Make America Great Again και επαίνεσε τον Donald Trump, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο όχλος δεν μπορεί να με κάνει να μην τον αγαπώ».

«Ο αυτισμός σε οδηγεί σε μια κατάσταση τύπου Rain Man», είπε ο West. «”Θα φορέσω αυτό το καπέλο του Trump γιατί γενικά μου αρέσει ο Trump”. Και όταν οι άλλοι σου λένε να μην το κάνεις, κολλάς σε αυτή τη σκέψη. Και αυτό είναι το πρόβλημά μου».

«Όταν οι θαυμαστές μου λένε να φτιάξω το άλμπουμ μου με έναν συγκεκριμένο τρόπο, εγώ θα το κάνω ακριβώς αντίθετα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον τίτλο του τραγουδιού του Can’t Tell Me Nothing. Αναφέρθηκε επίσης στον φίλο και πρώην μάνατζέρ του Don C, λέγοντας: «Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον, γιατί με αγαπάει. Είναι δύσκολο γι’ αυτούς, γιατί είμαι ένας ενήλικας – δεν μπορείς να πάρεις τον έλεγχο του τραπεζικού μου λογαριασμού, δεν μπορείς να ελέγξεις τι λέω στο Twitter».

Ο αυτισμός δεν θεωρείται ψυχική ασθένεια. Ωστόσο, το 2020, η τότε σύζυγός του, Kim Kardashian, είχε αναγνωρίσει δημόσια τη δυσκολία διαχείρισης της ψυχικής υγείας του West. «Όσοι κατανοούν τις ψυχικές ασθένειες ή ακόμα και την καταναγκαστική συμπεριφορά, ξέρουν ότι η οικογένεια είναι ανήμπορη αν το άτομο δεν είναι ανήλικο. Όσοι δεν έχουν εμπειρία με αυτά τα θέματα μπορεί να γίνουν επικριτικοί και να μην καταλάβουν ότι το ίδιο το άτομο πρέπει να αναζητήσει βοήθεια, όσο κι αν προσπαθήσουν η οικογένεια και οι φίλοι του».

Ο West έχει αναφερθεί στη διπολική διαταραχή του σε πολλά τραγούδια του, ενώ στο εξώφυλλο του άλμπουμ του ye (2018) έγραφε σαρκαστικά: «Μισώ που είμαι διπολικός, είναι φανταστικό».

«Πολλά από όσα με οδηγούσαν σε κρίσεις… ήταν η συνεχής αίσθηση ότι δεν έχω τον έλεγχο, κάτι που με έκανε να τον χάνω εντελώς», είπε ο West, αναφερόμενος και στη ρήξη της συνεργασίας του με την Adidas, η οποία έληξε το 2022 μετά από αντισημιτικά σχόλιά του.

Ο West ανέφερε ότι δεν λαμβάνει πλέον φαρμακευτική αγωγή για την ψυχική του υγεία, καθώς ο αυτισμός δεν είναι ασθένεια και δεν αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή. «Δεν έχω πάρει φάρμακα από τότε που ανακάλυψα ότι η διπολική διαταραχή δεν ήταν η σωστή διάγνωση. Ψάχνω τρόπους να μη μπλοκάρω τη δημιουργικότητά μου, γιατί αυτό είναι που φέρνω στον κόσμο. Αξίζει την προσπάθεια, αρκεί να λαμβάνετε τη δημιουργικότητα».

Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ότι παρακολουθεί την ψυχική του κατάσταση. «Προσπαθώ να το προλάβω – αλλά αν φτάσεις στο σημείο της κρίσης, θα μείνεις εκεί για λίγο. Μπορεί να κρατήσει τρεις μέρες, τέσσερις, μία εβδομάδα. Για κάποιους ανθρώπους, όταν μπαίνουν σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να βρεθούν κάπου μακριά από τη δημοσιότητα».