Kanye West: Έκανε στίχους την “άσεμνη πράξη” σε γόνδολα, στη Βενετία

Ο Kanye West δεν πήρε θέση για τον δια βίου αποκλεισμό του ίδιου και της συζύγου του από τις γόνδολες στη Βενετία μετά την “άσεμνη πράξη” στην οποία επιδόθηκαν ,και το κάνει τώρα μέσα από τους στίχους του νέου τραγουδιού του.

Αν νομίζαμε ότι ο Κάνιε Γουέστ (Kanye West) θα άφηνε ασχολίαστα όσα έγιναν το περασμένο καλοκαίρι στη Βενετία, κατά τη διάρκεια μίας βόλτας με σκάφος με τη σύζυγό του Bianca Censori, τότε μάλλον είμαστε γελασμένοι.

Ο γνωστός ράπερ κυκλοφόρησε μόλις το νέο του άλμπουμ, “Vultures 1” και μέσα σε αυτό υπάρχει το τραγούδι με τίτλο “F@@k Sumn”, οι στίχοι του οποίου αναφέρονται μεταξύ άλλων και στο περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της βαρκάδας του με τη σύζυγό του, για το οποίο μάλιστα τιμωρήθηκαν με ποινή αποκλεισμού δια βίου από την εταιρεία στην οποία ανήκε η γόνδολα.

“Shawty wanna f@@k on somethin’? / F@@k on me / Suck on me, publicly“, τραγουδάει ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής με τους στίχους να φαίνεται πως παραπέμπουν στο ταξίδι του ζευγαριού στην Ιταλία.

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι “συνελήφθησαν” από τους φωτογραφικούς φακούς τον περασμένο Αύγουστο να προβαίνουν “σε άσεμνη πράξη”, με τις εικόνες και τα βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να δείχνουν τον ράπερ όρθιο και με κατεβασμένο το παντελόνι του και την 28χρονη Αυστραλή να είναι γονατισμένη μπροστά του.

Μετά τη δημοσίευση του ντοκουμέντου (της άσεμνης πράξης), η εταιρεία στην οποία ανήκε η γόνδολα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, εξέδωσε ανακοίνωση Τύπου για να ενημερώσει τον πλανήτη πως απαγορεύει επ’ αόριστον σε αυτούς τους δυο ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους.

Πρόσθεσε και ότι εάν το περιστατικό της δημόσιας έκθεσης είχε υποπέσει στην αντίληψη του οδηγού της γόνδολας, θα είχε εκδιώξει αμέσως το ζευγάρι και θα είχε ενημερώσει τις αρχές.

“(Ο οδηγός) Έπρεπε όμως, να προσέχει την κυκλοφορία και έτσι δεν είδε αυτές τις αισχρότητες. Ένα τρίτο άτομο που ήταν στο ταξί, μαζί με τον Ye και την Σενσόρι, εμπόδιζε τη θέα του οδηγού προς το πίσω μέρος του σκάφους”.