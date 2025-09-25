Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει

Το υπονοούμενο(;) της Κατερίνας Καινούργιου για την αλλαγή στην εμφάνισή της. Η ατάκα στην έναρξη της σημερινής εκπομπής.

Στην αλλαγή της εμφάνισής της αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, στην έναρξη της σημερινής της εκπομπής στον Alpha.

Η παρουσιάστρια, κατά την είσοδό της στο πλατό, φορώντας ένα oversized μπλέιζερ και ένα κολάν, είδε τον εαυτό της στο μόνιτορ και σχολίασε γελώντας ότι έχει παχύνει.

“Πω πω… κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει”, είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Το σχόλιο της παρουσιάστριας έρχεται εν μέσω φημών των τελευταίων εβδομάδων ότι είναι έγκυος, γεγονός πάντως που η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει.