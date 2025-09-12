Κατερίνα Καραβάτου: Συγκινημένη στην τελευταία εκπομπή – Η έκπληξη του Νίκου Μουτσινά

Το «Καλοκαίρι Παρέα» ολοκληρώνει τη φετινή τηλεοπτική πορεία του και η Κατερίνα Καραβάτου ήταν εμφανώς συγκινημένη.

«Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και είναι το “Καλοκαίρι Παρέα” στον ΑΝΤ1. Είναι η τελευταία εκπομπή για το “Καλοκαίρι παρέα”, αλλά η αρχή τόσων πολλών πολύ ωραίων πραγμάτων. Πιο πολύ θα μιλήσω για σχέσεις, για την αγάπη που έχω πάρει και δεν έχω λόγια γι’ αυτό που έχει συμβεί αυτούς τους σχεδόν τρεις μήνες εδώ στον ΑΝΤ1» είπε η παρουσιάστρια και ξεκίνησε να ευχαριστεί τους συντελεστές της εκπομπής.

Μετά από λίγο, την περίμενε μια έκπληξη, καθώς ο Νίκος Μουτσινάς παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτές τις ευχαριστίες δεν είμαι μέσα. Καλημέρα σε όλους. Καλή τελευταία εκπομπή. Γιατί σας πιάνει αυτός ο αποχαιρετισμός ο βαθύς και πικρός; Αφού μετά από λίγο κάπου θα είστε όλοι. Οι εκπομπές είναι σαν τις σχέσεις. Θες συνέχεια να είσαι μαζί του στην αρχή και μετά από λίγο δεν θες καν τη σκέψη του. Μπράβο σας, δεν είναι εύκολο να χαρίζει κάποιος το καλοκαίρι του.

Εγώ πια ο σοφός γέροντας δεν χαρίζω ούτε χειμώνα. Έχει μεγάλη σημασία. Μπράβο που κρατάτε συντροφιά. Εγώ λίγο έκλεβα και έβλεπα σε αυτές τις διακοπές. Δε θέλω να μπω στη διαδικασία και να σου πω πόσο υπέροχη είσαι, πόσο γλυκό παιδί και πόσο τυχερός είμαι που σε γνωρίζω. Τα είπα όλα με αυτόν τον τρόπο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Μουτσινάς.