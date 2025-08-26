Κιάρα Φεράνι: 48 ώρες στην Κω, μέσα από τα μάτια της

Η Κιάρα Φεράνι βρέθηκε στην Κω και μοιράστηκε με τους followers της εικόνες από τη θάλασσα, τις βόλτες και γεύσεις που λάτρεψε στο νησί.

Την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε για ακόμη μια χρόνια η Κιάρα Φεράνι. Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer πέρασε δύο ημέρες στην Κω.

Με χαλαρή διάθεση, η ίδια ανήρτησε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της στιγμές στην Ελλάδα – από τις βουτιές της στη θάλασσα και τις βόλτες στα γραφικά σοκάκια, μέχρι τα τραπέζια σε παραδοσιακές ταβέρνες όπου απόλαυσε τοπικές γεύσεις.

Η Ιταλίδα influencer δηλώνει γοητευμένη από τη χώρα μας, την οποία επισκέπτεται από παιδί μαζί με τις αδελφές της. Πέρυσι, είχαν περάσει το καλοκαίρι τους στη Μύκονο, ενώ φέτος επέλεξε ξανά ελληνικό νησί για τις διακοπές της.

Οι φωτογραφίες της Κιάρα Φεράνι από την Κω: