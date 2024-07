Κρις Τζένερ: Συγκινημένη ανακοινώνει πως θα αφαιρέσει τις ωοθήκες της

Η Αμερικανίδα σταρ του ριάλιτι Keeping Up with the Kardashians μοιράζεται με το κοινό της ότι πρόκειται να αφαιρέσει τις ωοθήκες της.

Η Κρις Τζένερ αποκάλυψε ότι θα υποβληθεί σε επέμβαση προκειμένου να αφαιρέσει τις ωοθήκες της, αφού διαγνώστηκε με μία κύστη κι έναν όγκο. Η Τζένερ βρισκόταν σε διακοπές στο Άσπεν του Κολοράντο με τον σύντροφό της Corey Gamble όταν ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα στις κόρες της, Kendall, Kim και Khloé Kardashian. «Ήθελα να σας πω κάτι παιδιά γιατί δεν σας το είχα πει ακόμα, αλλά πήγα στον γιατρό και έκανα εξετάσεις», είπε. «Και αυτό με στενοχωρεί λίγο, αλλά… βρήκαν μια κύστη και σαν έναν μικρό όγκο στην ωοθήκη μου». «Πήγα λοιπόν στον γιατρό και ο Δρ Α είπε ότι πρέπει να αφαιρέσω τις ωοθήκες μου. Έχω στενοχωρηθεί πολύ με αυτό γιατί είναι κάτι συνδεδεμένο με εσάς, τα παιδιά μου. Είναι επίσης η ένδειξη του ότι γερνάω και πως κλείνει ένα ολόκληρο κομμάτι της ζωής μου». Η Τζένερ έχει έξι παιδιά. Τη Kim, τη Khloé, τη Kourtney και τον Rob Kardashian, από τον γάμο της με τον αείμνηστο Robert Kardashian. Έχει επίσης την Kendall και την Kylie Jenner, από τον γάμο της με την Caitlyn Jenner. Η Κρις Τζένερ πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά της ήταν η ανατροφή της οικογένειάς της. «Οι άνθρωποι με ρωτούν συχνά ποια είναι η καλύτερη δουλειά που είχατε ποτέ και εγώ πάντα απαντώ το να είμαι μαμά», είπε. «Η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου ήταν ότι μπόρεσα να γεννήσω έξι όμορφα παιδιά». Οι κόρες της στις οποίες ανακοίνωσε την επερχόμενη επέμβαση, έδειξαν συμπαράσταση και, όπως φαίνεται, στέκονται δίπλα στην μητέρα τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.