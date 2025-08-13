Κρις Χέμσγουορθ: Η αλλαγή στη ζωή του όταν έμαθε ότι έχει 10πλάσιες πιθανότητες για Αλτσχάιμερ

Ο διάσημος ηθοποιός Κρις Χέμσγουορθ μίλησε για το πώς άλλαξε η ζωή του από όταν έμαθε ότι έχει αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσει Αλτσχάιμερ.

Για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η ανακάλυψη πως έχει αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσει νόσο Αλτσχάιμερ, μίλησε σε συνέντευξή του ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ, Κρις Χέμσγουορθ.

Ο Κρις Χέμσγουορθ δήλωσε στο Sky News ότι όλο αυτό ήταν μια «αλλαγή πορείας» στα κίνητρα και τις προτεραιότητες της ζωής του.

Κατά τη διάρκεια γενετικού ελέγχου στην πρώτη σεζόν της εκπομπής “Limitless: Live Better Now”, ο Αυστραλός ηθοποιός έμαθε ότι, βιολογικά, έχει από οκτώ έως δέκα φορές μεγαλύτερη πιθανότητα από τον μέσο άνθρωπο να εμφανίσει την εκφυλιστική αυτή εγκεφαλική διαταραχή στη διάρκεια της ζωής του, καθώς φέρει δύο αντίγραφα του γονιδίου APOE4.

Αρχικά είχε συμμετάσχει στην παραγωγή του National Geographic ως το «πειραματόζωο» της εκπομπής, δοκιμάζοντας νέες εμπειρίες που προκαλούν το σώμα και το μυαλό. Ωστόσο, ο 41χρονος πρωταγωνιστής των Thor, Furiosa και Transformers βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη αλήθεια.

Ένα στα 50 άτομα κληρονομεί δύο αντίγραφα του γονιδίου APOE4 και έρευνες έχουν δείξει ότι σχεδόν όλοι οι φορείς και των δύο αντιγράφων, εμφανίζουν βασικά πρώιμα σημάδια της νόσου που προκαλεί άνοια μέχρι την ηλικία των 55 ετών.

Ο κίνδυνος είναι διαφορετικός για κάθε άνθρωπο, και τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν τρόποι να μειωθεί – είτε κάποιος φέρει το γονίδιο είτε όχι – όπως η αποφυγή καπνίσματος, η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, η καθημερινή άσκηση, η παρακολούθηση της χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης, και η ισορροπημένη διατροφή.

Μιλώντας για τη στιγμή που έμαθε ότι είναι φορέας και των δύο αντιγράφων, ο Χέμσγουορθ είπε:

«Ήταν ένα σημείο στη ζωή μου όπου, μέχρι τα 40 σου, συγκεντρώνεις δεδομένα και πληροφορίες και αντιδράς σε αυτά. Και μετά φτάνεις σε ένα σημείο όπου σκέφτεσαι: κάποια στοιχεία της ταυτότητας που έχω χτίσει, δεν ισχύουν πια. Υπάρχει μια εσωτερική διαμαρτυρία, μια εσωτερική φωνή που χρειάζεται να κατανοήσει βαθύτερα, που θέτει πιο ουσιαστικά ερωτήματα: ποιος είναι ο σκοπός, το γιατί πίσω από ό,τι κάνω… τι αναζητώ, τι προσφέρω, και όχι απλώς τι συλλέγω».

Στην οθόνη, η αντίδρασή του έδειξε ότι αυτή η ανακάλυψη τον έκανε να εστιάσει περισσότερο στο να ζει καλύτερα και να αυξήσει τις πιθανότητες να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους του.

Η αλλαγή νοοτροπίας στη δεύτερη σεζόν

Στη δεύτερη σεζόν της εκπομπής, ο Χέμσγουορθ ήταν εμφανώς διαφορετικός.

«Αυτή τη φορά, ήμουν πολύ πιο εμπλεκόμενος στην οργάνωση και την παραγωγή, δημιουργώντας εμπειρίες που με ενδιέφεραν πραγματικά ή για τις οποίες είχα βαθιά περιέργεια ή προσωπική σχέση. Ήταν περισσότερο μια μορφή βιωματικής δημοσιογραφίας, παρά ένας διαγωνιζόμενος σε ένα ριάλιτι με προκλήσεις.

Ήμουν πολύ πιο αφοσιωμένος στην εμπειρία. Επίσης, ήμουν πιο ενημερωμένος για τα θέματα. Είχα κάνει έρευνα, είχα βαθύτερη προσωπική οπτική, αλλά και τις γνώσεις που μου δόθηκαν πριν. Η αλήθεια είναι ότι το απόλαυσα περισσότερο. Στην πρώτη σεζόν ένιωθα άβολα γιατί στεκόμουν ανάμεσα σε ειδικούς και δεν ήξερα τίποτα για αυτά τα θέματα, ενώ μου ζητούσαν να μιλήσω γι’ αυτά, και αισθανόμουν σαν απατεώνας όλη την ώρα».

Το “Limitless: Live Better Now” εξετάζει τρόπους βελτίωσης της υγείας του εγκεφάλου και του σώματος μέσα από δοκιμασίες αντοχής και την εκμάθηση ενός νέου μουσικού οργάνου.