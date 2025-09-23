Λάκης Γαβαλάς: Τα σχόλια για τα ρούχα της Άννας Βίσση έβαλαν τέλος στη φιλία τους

Το “τέλος” της φιλίας του με την Άννα Βίσση ανακοίνωσε ο Λάκης Γαβαλάς, με αφορμή τα σχόλια για τις εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο.

Τελικά, όπως φαίνεται, οι φιλίες μπορεί να χαλάσουνε για τα ρούχα. Το έπαθε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος σε τηλεοπτικές του δηλώσεις αποκάλυψε πως η φιλία του με την Άννα Βίσση έπαψε να υφίσταται.

Αφορμή αποτέλεσαν τα σχόλια του επιχειρηματία και κριτή του GNTM για τις στιλιστικές επιλογές της τραγουδίστριας στις δύο εμφανίσεις που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε πως οι δηλώσεις του αυτές παρεξηγήθηκαν, όχι από τον κόσμο, αλλά από την ίδια την Άννα Βίσση, η οποία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, του έστειλε μήνυμα λέγοντάς του ότι πια δεν τον θέλει για φίλο.

“Πολύ παρεξηγήθηκε και μου έκοψε και τη φιλία. Μου το έγραψε, μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στεναχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλαστεί μια φιλία, ας το κάνε”, είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Τι είχε δηλώσει ο Λάκης Γαβαλάς

Ο επιχειρηματίας βρισκόταν μεταξύ των θεατών στις sold out συναυλίες που πραγματοποίησε η Άννα Βίσση στο Παναθηναϊκό Στάδιο και όσο κι αν διασκέδασε με τις επιτυχίες της, δεν φάνηκε να απολαμβάνει το ίδιο και το αισθητικό αποτέλεσμα της εμφάνισης της τραγουδίστριας.

Σε vidcast που μίλησε στην Κύπρο σχολίασε τα outfits της Άννας Βίσση, που έφεραν την υπογραφή των σχεδιαστών Dolce & Gabbana, υπογράμμισε τις αστοχίες κατά τον ίδιο, και χάρισε την επική ατάκα πως όταν την είδε να φοράει επί σκηνής ένα καπέλο, βγήκε από το Στάδιο για να πιει μια μπύρα.