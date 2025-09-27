Lana Del Rey: Τα παραμυθένια αδημοσίευτα καρέ από τον γάμο της με τον Jeremy Dufrene

Η Lana Del Rey γιόρτασε τον ένα χρόνο έγγαμου βίου με τον Jeremy Dufrene, αναρτώντας στο Instagram αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους.

Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Jeremy Dufrene μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Lana Del Rey, με αφορμή την επέτειό τους.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις 26 Σεπτεμβρίου 2024 στο Ντε Αλεμάν της Λουιζιάνα και έκτοτε το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με αφορμή τον ένα χρόνο από τον γάμο τους, η Lana Del Rey ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την τελετή και τη δεξίωση, στις οποίες φαίνονται και πολλοί από τους καλεσμένους.

Το ζευγάρι φαίνεται να συνδέθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2024, όταν η τραγουδίστρια έκανε tag τον Jeremy σε ανάρτηση, αποκαλώντας τον «τον άντρα της».

Οι φήμες για τον δεσμό τους ενισχύθηκαν μήνες αργότερα, όταν το ζευγάρι εθεάθη να κρατιέται χέρι-χέρι στο Φεστιβάλ του Λιντς στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που φαίνεται πως γνωρίζονται από το 2019.

Στα καρέ που δημοσίευσε η Lana Del Rey, φαίνεται και το παραμυθένιο νυφικό της, απόλυτα ταιριαστό με την αισθητική της, όπως και η τούρτα του γάμου τους, οι φίλοι τους και οι λεπτομέρειες του γάμου.