Μαρία Κορινθίου για Γιάννη Αϊβάζη: “Δεν συνέβη αυτό που όλοι θεωρούν ότι σκοτωθήκαμε”

Αποκαλυπτική συνέντευξη της Μαρίας Κορινθίου μετά τον χωρισμό της με τον Γιάννη Αϊβάζη.

Η Μαρία Κοριθνίου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για το διαζύγιό της από τον Γιάννη Αϊβάζη, τη σχέση τους μετά τον χωρισμό αλλά και την κόρη τους, Ισμήνη.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο καιρό, ο πρώην σύζυγός σου, Γιάννης Αϊβάζης, επίσης προχώρησε στην προσωπική του ζωή.

«Και εδώ θα θέσω όρια. Με τον Γιάννη ήμασταν μαζί 17 χρόνια, τα οποία είναι πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου και το κρατάω στην καρδιά μου. Φυσικά συμπεριλαμβάνεται και η κόρη μας, το Ισμηνάκι. Από εκεί και πέρα, όταν με τον Γιάννη αποφασίσαμε να χωρίσουμε δεν ήταν κάτι επιπόλαιο. Έγινε ύστερα από πολύ μεγάλη σκέψη και δεν συνέβη αυτό που όλοι θεωρούν, ότι «σκοτωθήκαμε». Καμία σχέση. Το γνωρίζετε ήδη έτσι κι αλλιώς. Και οι δυο μας λοιπόν προχωράμε και συνεχίζουμε τις ζωές μας. Αλλά σίγουρα δεν θα τοποθετηθώ για την προσωπική ζωή του Γιάννη. Είναι ένα κομμάτι για το οποίο, αν θέλει και όταν επιθυμεί, θα μιλήσει ο ίδιος».

Μεταξύ σας κουβεντιάσατε για τις νέες σας σχέσεις;

«Με τον Γιάννη είμαστε σε μια κοινή γραμμή σε πέντε πράγματα. Μας ενώνει το παιδί μας και οφείλουμε να υπάρχει μεταξύ μας συνεννόηση. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό κομμάτι του καθενός, δεν εμπλέκεται ο ένας στον άλλο».

Η Ισμήνη πώς διαχειρίστηκε τον χωρισμό σας;

«Το Ισμηνάκι μου τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια έχει βάλει τα όριά της, να μην αναφερόμαστε με τον μπαμπά της σε εκείνη στις συνεντεύξεις μας. Και της το δίνω. Έχει απόλυτο δίκιο. Η Ισμήνη είναι ένα πλάσμα υπέροχο. Μοιάζει και σε μένα και στον Γιάννη. Είναι έντονος και δυνατός χαρακτήρας, ταυτόχρονα όμως πολύ ευαίσθητη. Μπορώ όμως να αναφέρω το εξής, που έκανε πριν από περίπου δύο χρόνια: Σε ένα site είχαν ανεβάσει ένα δημοσίευμα για εκείνη και η ίδια τους έστειλε email ζητώντας να «κατεβάσουν» το θέμα. Και ικανοποίησαν την επιθυμία της. Μας το είπε έναν χρόνο αφότου είχε γίνει. Μου έκανε τόσο ωραία εντύπωση που φυσικά την επιβράβευσα. Οπότε πέρα από αυτό δεν μου επιτρέπεται καμία αναφορά στο παιδί μου».