Megan Fox και Machine Gunn Kelly ανακοίνωσαν λάθος όνομα για το νεογέννητο παιδί τους

Η ανάρτηση του Machine Gunn Kelly που μπέρδεψε τους ακόλουθούς του για το όνομα που θα δώσουν μαζί με τη Megan Fox στη νεογέννητη κόρη τους.

Σύγχυση επικράτησε στα social σχετικά με το όνομα του νεογέννητου μωρού του της Megan Fox, το οποίο απέκτησε με τον Machine Gun Kelly. Ο 34χρονος ράπερ αναγκάστηκε να τοποθετηθεί προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση και να διορθώσει το λάθος με το όνομα που φαίνεται να έδωσαν στο παιδιί τους.

Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν με ένα post που ανέβασε στο Instagram ο Machine Gun Kelly για το καλωσόρισμα της μικρής κορούλας του στον κόσμο: «Είναι επιτέλους εδώ! Ο μικρός μας ουράνιος σπόρος» (“she is finally here!! our little celestial seed“) έγραψε χαρακτηριστικά, με τους ακόλουθους του ζευγαριού να σπεύδουν να σχολιάσουν αρνητικά το όνομα “ουράνιος σπόρος”…

Ο ράπερ έσπευσε με ένα στόρι να βάλει τα πράγματα στη θέση τους: «Περιμένετε παιδιά… το όνομά της δεν είναι “Ουράνιος Σπόρος”», ξεκαθάρισε, βάζοντας ένα emoji που κλαίει από τα γέλια. «Η μαμά της θα σας πει το όνομα όταν θα είμαστε έτοιμοι».

Instagram / Machine Gunn Kelly

Η Megan Fox έχει αποκτήσει ήδη τρεις γιους, τον Noah, 12 ετών, τον Bodhi, 11 ετών, και τον Journey, 8 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Brian Austin Green. Εν τω μεταξύ, και ο Kelly έχει αποκτήσει άλλο ένα παιδί, την Casie, με την Emma Cannon, τον Ιούλιο του 2009.

Η Megan Fox και ο Machine Gun Kelly χώρισαν τον περασμένο Νοέμβριο, αφού εκείνη φέρεται να ανακάλυψε ότι μιλούσε με άλλες γυναίκες πίσω από την πλάτη της. Τον Δεκέμβριο, άνθρωπος από το περιβάλλον της Fox αποκάλυψε ότι η ηθοποιός φέρεται να βρήκε μηνύματα που αφορούσαν άλλες γυναίκες και αποφάσισε να χωρίσει.