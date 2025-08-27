Mπρους Γουίλις: “Το μυαλό και η ομιλία του τον εγκαταλείπουν” – Η εξέλιξη της υγείας του

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις μίλησε για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού που δίνει μάχη με την μετωποκροταφική άνοια.

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις, σύζυγος του Μπρους Γουίλις, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το πρόβλημα υγείας του Αμερικανού ηθοποιού, αποκαλύπτοντας πώς σταδιακά «ο εγκέφαλός του φθίνει» και «χάνει την ομιλία του».

Ο σταρ του Χόλυγουντ, διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια πριν από τρία χρόνια.

«Ο Μπρους είναι ακόμη πολύ κινητικός. Γενικά είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση», είπε στην εκπομπή Good Morning America του ABC News την Τρίτη. «Είναι απλά το μυαλό του που τον προδίδει».

«Η ομιλία του χάνεται, και ξέρετε, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε», πρόσθεσε. «Κι έχουμε βρει έναν τρόπο να επικοινωνούμε μαζί του, που είναι απλά… ένας διαφορετικός τρόπος».

Η οικογένεια Γουίλις αποκάλυψε το 2023 ότι ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια, η οποία είναι «ένας σπάνιος τύπος άνοιας που προκαλεί προβλήματα στη συμπεριφορά και στην ομιλία».

Πρόκειται για μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά επιβαρυντική πάθηση.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας Χέμινγκ Γουίλις είπε ότι αρχικά πίστευε πως έπρεπε να φροντίσει τον σύζυγό της μόνη της, κάτι που την οδήγησε να μένει άυπνη τις νύχτες και να απομονωθεί.

Εξέφρασε την ελπίδα το νέο της βιβλίο, με τίτλο Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, να λειτουργήσει ως οδηγός και χάρτης πορείας για άλλους ανθρώπους, των οποίων οι ζωές μπορεί να επηρεάζονται με παρόμοιο τρόπο από την άνοια.

Η οικογένεια του εξακολουθεί να βλέπει κάποιες στιγμές της πραγματική του προσωπικότητα, σημείωσε η Χέμινγκ Γουίλις, όπως και τη «σπίθα στα μάτια του».

«Όχι μέρες, αλλά έχουμε στιγμές», είπε. «Είναι το γέλιο του, έτσι; Έχει ένα τόσο δυνατό γέλιο. Και κάποιες φορές βλέπεις εκείνη τη σπίθα στα μάτια του, ή εκείνο το μειδίαμα, κι εγώ απλά μεταφέρομαι αλλού».

Συνέχισε: «Και είναι απλά δύσκολο να το βλέπεις, γιατί τόσο γρήγορα όσο εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, έτσι χάνονται. Είναι δύσκολο. Αλλά είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ, πολύ ζωντανός».