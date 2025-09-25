Νίκος Ψάρρας: Η φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια με αφορμή τα γενέθλιά του

Για την ιδιαίτερη ημέρα που κλείνει τα 54 του χρόνια, ο Νίκος Ψαρράς επέλεξε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία με τον ίδιο σε μικρή ηλικία.

Μια νοσταλγική ανάρτηση έκανε σήμερα ο Νίκος Ψαρράς, με αφορμή τα γενέθλιά του. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου έκλεισε τα 54, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ξεχωριστή εικόνα από το παρελθόν.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια, με τον μικρό Νίκο να χαρίζει ένα αυθόρμητο χαμόγελο.

Πάνω στην φωτογραφία έγραψε “Birthday Wishes” και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε εκατοντάδες ευχές, με θαυμαστές και συναδέλφους να του εύχονται υγεία, χαρά και δημιουργικότητα.