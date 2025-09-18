Ο Ed Sheeran απέρριψε πρόταση να δώσει την πρώτη του συναυλία στο… διάστημα

O Ed Sheeran αποκάλυψε ότι του έκαναν πρόταση να δώσει συναυλία στο διάστημα αλλά την απέρριψε, γιατί είναι μια ιδέα από τον τρομοκρατεί.

Ο τραγουδιστής Εντ Σίραν αποκάλυψε ότι κάποτε του προσφέρθηκε η ευκαιρία να δώσει την «πρώτη του συναυλία στο διάστημα».

Ο Άγγλος τραγουδιστής, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα το τελευταίο του άλμπουμ Play, απάντησε σε ερώτηση του Σκοτ Μιλς στην πρωινή του εκπομπή στο BBC Radio 2, ο οποίος του είπε ότι η Μαράια Κάρεϊ είχε δηλώσει πρόσφατα ότι δεν θα ήθελε να ταξιδέψει στο διάστημα.

Ο Εντ Σίραν είπε: «Μου έγινε πρόταση να πάω στο διάστημα πριν από λίγο καιρό, το ξέρετε; Και με τρομάζει, θέλω να πάω στο διάστημα όταν θα είναι σαν να πετάς στη Γαλλία και 40.000 άνθρωποι το έχουν κάνει, και μπορείς απλώς να το κλείσεις online».

«Δεν θέλω να γίνω πειραματόζωο για αυτό, γιατί εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο» επισήμανε.

«Υπάρχουν μέρη σε αυτόν τον πλανήτη που δεν έχω πάει, δεν έχω πάει ποτέ στη Γροιλανδία, θα ήθελα πολύ να πάω στη Γροιλανδία, υπάρχουν μέρη σε αυτόν τον πλανήτη, στα οποια θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να πάω παρά στο διάστημα» συπλήρωσε.

«Έγινε αναφορά σε μια συναυλία εκεί, μια πρώτη συναυλία στο διάστημα, είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι έλαβαν αυτό το email, αλλά, ναι, με τρομοκρατεί» είπε ο Εντ Σίραν.

«Δεν θα το κάνω, έχω παιδιά, δεν πρόκειται να το ρισκάρω αυτό για ένα Ρεκόρ Γκίνες κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται να ρισκάρω τα παιδιά μου να μην έχουν πατέρα» ανέφερε ο τραγουδιστής.