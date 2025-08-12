Ο Λάκης Γαβαλάς ποζάρει ολόγυμνος, γιορτάζοντας τα 74 του χρόνια

Οι γυμνές φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Λάκης Γαβαλάς στα social media, μαζί με έναν μίνι απολογισμό για τα 74α γενέθλιά του.

Τολμηρός, αλλά και ευγνώμων για τον 74ο χρόνο της ζωής του που μόλις ξεκίνησε να διανύει, εμφανίστηκε ο Λάκης Γαβαλάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, που είχε τα γενέθλιά του στις αρχές Αυγούστου (06/08), δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό.

Στα καρέ που μοιράστηκε στην ανάρτησή του, ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του GNTM, ποζάρει ολόγυμνος, σε ένα μεγάλο μπαλκόνι, έχοντας τυλιγμένη στο σώμα του μια κουρτίνα.

Η ανάρτηση του Λάκη Γαβαλά στα social media

«Έτσι ήθελα να αρχίσω να διαβαίνω τον 74 χρόνο ζωής και να ευχαριστήσω τον Θεό, την πειθαρχία μου, την αγάπη του κόσμου, και την έντονη ευγνωμοσύνη για όλα αυτά…

Ο Αύγουστος σημαίνει πολλά για μένα, κάτι σαν απογραφή ένα πράμα…

Τελευταία διαγωνίστηκα σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που λέγεται Greece’s Next Top Model, και με μια Κολοσσιαία παραγωγή, και πιστεύω να έχω καλά αποτελέσματα…

Το επάγγελμά μου είναι αρχικά: LUXURY ADVISORY… αλλά πιστεύω ότι είμαι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, γεμάτος ενέργεια για να απολαμβάνει ακόμη και τα ρίσκα του.

Είναι υπέροχο να σου ανοίγουν πόρτες παρά να είσαι μπροστά σε κλειστές μπάρες!

Ωστόσο, στην απλότητα του σνομπισμού μου ζητώ δημόσιο χώρο σε κεντρική πλατεία για εναπόθεση του αγαλματιδίου».