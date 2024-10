Ο Liam Neeson συζητά πλέον για την απόσυρσή του από την υποκριτική

Για την περίοδο που διανύει πλέον, στα 72 του χρόνια, το μυστικό για την προσωπική του ευεξία, αλλά και το πότε σκέφτεται ο ίδιος να αποσυρθεί από την υποκριτική, μίλησε ο Liam Neeson.

Μια ιδιαίτερη και “έξω από τα νερά του” συνέντευξη παραχώρησε ο Liam Neeson.

Με αφορμή τη νέα του ταινία “Absolution”, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό People για τη φάση της ζωής του, στα 72 του χρόνια πλέον, αποκαλύπτοντας ότι τα ραντεβού δεν είναι κάτι που τον ενδιαφέρει πλέον.

Όπως ανέφερε, μετά τον θάνατο της γυναίκας του, Natasha Richardson, αν και είχε κάποιες σχέσεις, πλέον απολαμβάνει την παρέα των γιων του, Micheál και Daniel, με τους οποίους βλέπουν ταινίες και περνούν απλά και ήρεμα.

Ο Neeson αναφέρθηκε επίσης στην καριέρα του, ενώ παραδέχθηκε πως αν και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε ταινίες δράσης, σκέφτεται να ελαττώσει σταδιακά τους τόσο… δραστήριους ρόλους.

“Είμαι 72 ετών – πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν μπορείς να ξεγελάσεις το κοινό”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Αν και κατά βάση ο ίδιος ο Liam Neeson κάνει τις σκηνές στους ρόλους δράσης που υποδύεται, στη συνέντευξή του δήλωσε ότι ο κασκαντέρ Mark Vanselow χειρίζεται τις πιο δύσκολες πτυχές αυτών.

“Δεν θέλω ο Mark να παλεύει τις σκηνές μάχης μου για μένα”, είπε και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να αποσυρθεί από την ενεργό δράση κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον.

“Ίσως στο τέλος του επόμενου έτους. Νομίζω ότι αυτό είναι όλο”.

Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει ολόκληρη την καριέρα του ως ηθοποιός, απλώς ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα είναι 73 ετών και ίσως θέλει να επικεντρωθεί σε άλλους ρόλους.

Ποιος είναι ο Liam Neeson

Ο Liam Neeson είναι ένας διάσημος Ιρλανδός ηθοποιός με μια πλούσια καριέρα στο Χόλιγουντ. Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιτυχημένες ταινίες, όπως οι Schindler’s List, Taken, Love Actually και Star Wars: The Phantom Menace.

Η καριέρα του ξεκίνησε στο θέατρο, αλλά γρήγορα έγινε γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες δράσης και δράματα. Εκτός από την επιτυχία του στον κινηματογράφο, είναι γνωστός και για την προσωπική του ζωή, ιδίως για τον γάμο του με την ηθοποιό Natasha Richardson, η οποία απεβίωσε το 2009.