Ο Matthew McConaughey πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά του Netflix

Ο Nic Pizzolatto, δημιουργός του “True Detective”, ετοιμάζει μια ολοκαίνουργια σειρά με πρωταγωνιστή των ηθοποιό Matthew McConaughey.

Μαζί του θα βρίσκεται και ο Cole Hauser, ηθοποιό που γνωρίσαμε μέσα από τα επιτυχημένα Fast 2 Furious, Good Will Hunting, Tears of the Sun και Dazed and Confused.

Την παραγωγή του νέου αυτού εγχειρήματος του Pizzolatto έχει αναλάβει η Skydance Sports, ενώ όπως αναφέρουν οι unboxholics, η σειρά, για την οποία γνωρίζουμε ακόμα ελάχιστα πράγματα, πρόκειται να μεταδοθεί, μετά από μια “μάχη” μεταξύ των εταιρειών Amazon, Apple και Netflix για την αγορά των δικαιωμάτων της, από την διαδικτυακή πλατφόρμα Netflix σε άγνωστη όμως μέχρι στιγμής ημερομηνία.