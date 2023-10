Πάνος Καλίδης: Η αμήχανη πρόταση γάμου στην επί 18 χρόνια σύντροφό του

Παντρεύονται ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου έπειτα από 18 χρόνια σχέσης και τρία παιδιά. Πώς της έκανε πρόταση γάμου ο τραγουδιστής.

Πρόταση γάμου στην Λεάννα Μάρκογλου, έπειτα από 18 χρόνια σχέσης, έκανε ο δημοφιλής τραγουδιστής και πρώην παίκτης του Survivor, Πάνος Καλίδης. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά μαζί.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η γνωστή make-up artist, μιλώντας στην εκπομπή “Super Katerina”, ο καλλιτέχνης της ζήτησε να τον παντρευτεί πριν από μερικές μέρες, λίγο πριν αναχωρήσει για τον Άγιο Δομίνικο, ώστε να συμμετάσχει στο νέο ριάλιτι του ΣΚΑΙ με τίτλο “I’ m a celebrity get me out of here”.

Η ίδια περιέγραψε την στιγμή που της χάρισε το μονόπετρο, ενώ, όπως εξομολογήθηκε με χιούμορ, ήταν κάπως αμήχανο. Όπως είπε:

“Με αποχαιρέτησε με μια πρόταση γάμου. Την τελευταία μέρα πριν φύγει, πήγαμε σε μια εκκλησία για να προσκυνήσουμε και είχε ολονυχτία, οπότε γυρίσαμε πολυ αργά σπίτι. Γύρω στις 03:00 έπρεπε να φύγει και μου λέει “αγάπη, επειδή το έχω μαζί μου δυο μήνες και παλεύω να στο δώσω, να” και μου έδωσε το δαχτυλίδι.

Δεν γονάτισε, ήρθε έκατσε δίπλα μου στον καναπέ και μου έδωσε το κουτάκι. Μου είπε “Θέλω να γίνεις γυναίκα μου”. Α του λέω “θέλεις, δεν με ρωτάς”. Γελάσαμε, ήταν πολύ αμήχανο, δεν ήξερε πώς να το κάνει. Δύο μήνες ήθελε να το κάνει, μου είπε ότι του το χαλούσα συνέχεια.

Μέσα στο δαχτυλίδι είχε γράψει και τα αρχικά των παιδιών μας. Αυτό ήταν που με συγκίνησε πάρα πολύ και κλαίγαμε και οι δύο. Δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία γάμου, δεν είναι κάτι που μας βιάζει. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και ο μόνος λόγος είναι για την ευλογία του Θεού. Οι κόρες μου νομίζω είναι πάρα πολύ ευτυχισμένες. Θέλουν να το ζήσουν πιο πολύ από μένα“.