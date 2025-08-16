Πέθανε η μητέρα του Τζεφ Μπέζος

Βαρύ πένθος για τον Τζεφ Μπέζος καθώς λίγο καιρό μετά τον γάμο υπερπαραγωγή στη Βενετία, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Απότομα διακόπηκε η ευτυχία που απολάμβαναν ως νεόνυμφοι ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ, μετά τον πολυσυζητημένο γάμο τους στη Βενετία, καθώς δύο μήνες μετά, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, Τζάκι.

Τα δυσάρεστα νέα μοιράστηκε μέσω Instagram o ίδιος ο Μπέζος, ο οποίος ανέφερε πως η μητέρα του Τζάκλιν “Τζάκι” Γκάιζ Μπέζος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών στις 14 Αυγούστου, μετά από πολυετή μάχη με την άνοια με σωμάτια Lewy (Lewy Body Dementia – LBD)

“Μετά από μακρά μάχη με την άνοια Lewy Body, απεβίωσε σήμερα, περιτριγυρισμένη από όλους εμάς που την αγαπούσαμε — τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον πατέρα μου“, έγραψε μαζί με ένα μακροσκελές αφιέρωμα στη μητέρα του.

“Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας σε εκείνες τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ήμασταν μέρος της ζωής της. Θα την κρατήσω για πάντα ασφαλή στην καρδιά μου”, έγραψε στο συγκινητικό μήνυμά του στην ανάρτησή του.

“Η ενηλικίωσή της ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, όταν έγινε μητέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών. Δεν πρέπει να ήταν εύκολο, αλλά τα κατάφερε“, ξεκίνησε ο Μπέζος την τρυφερή του αφιέρωση.

Ο Μπέζος γεννήθηκε το 1964 από την Τζάκι και τον βιολογικό του πατέρα, Τεντ Γιόργκενσεν. Οι γονείς του χώρισαν ένα χρόνο μετά τη γέννησή του και ανατράφηκε από τη μητέρα του.

“Αφιέρωσε τον εαυτό της στο να με αγαπάει με πάθος, έφερε τον καταπληκτικό πατέρα μου στην ομάδα λίγα χρόνια αργότερα και στη συνέχεια πρόσθεσε την αδελφή και τον αδελφό μου στη λίστα των ανθρώπων που αγαπούσε, προστάτευε και φρόντιζε“, είπε ο Μπέζος, αναφερόμενος στον πατριό του, Μιγκέλ Μπέζος, τον οποίο η μητέρα του παντρεύτηκε το 1968. Μαζί καλωσόρισαν τα αδέλφια του Μπέζος, την Κριστίνα και τον Μαρκ.

“Για το υπόλοιπο της ζωής της, ο κατάλογος των ανθρώπων που αγαπούσε δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει. Πάντα έδινε πολύ περισσότερα από όσα ζητούσε“, πρόσθεσε.

Η Σάντσεζ έδειξε την αγάπη της για την πεθερά της στα σχόλια της ανάρτησης, γράφοντας: “Θα μας λείψει ΤΟΣΟ πολύ. Σ’ αγαπάμε“. Επίσης, αναδημοσίευσε το αφιέρωμα του συζύγου της στο δικό της Instagram story με ένα emoji σπασμένης καρδιάς.

Η ανάρτηση του Τζεφ Μπέζος: