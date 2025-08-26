Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 12 χρόνια με τον Φώτη Μπερνάντο

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπερνάντο συμπληρώνουν 12 χρόνια κοινής πορείας. Η ανάρτηση για την επέτειό τους.

Δώδεκα χρόνια κοινής ζωής συμπληρώνουν η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο σύζυγός της, Φώτης Μπερνάντο. Το αγαπημένο ζευγάρι, γιορτάζει την επέτειό του με συγκίνηση και αγάπη.

Με αφορμή αυτή τη ξεχωριστή ημέρα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τις ευχές της προς τον σύντροφό της.

Η ηθοποιός ανάρτησε μια σειρά από ρομαντικές φωτογραφίες, στις οποίες το ζευγάρι ανταλλάσσει φιλιά, συνοδεύοντας τις εικόνες με λόγια γεμάτα συναίσθημα.

Η ανάρτηση της Πηνελόπης Αναστασοπούλου:

«12 χρόνια επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα…

12 χρόνια ακούμε ο ένας τις ανάγκες του άλλου και καταφέρνουμε να περνάμε πάνω από κάθε εμπόδιο.

Μαζί.

Τις φωτογραφίες αυτές τις έβγαλαν τα παιδιά μας. Κι αν έχουμε πετύχει ένα πράγμα είναι αυτά τα δύο κορίτσια να ξέρουν τι σημαίνει συντροφικότητα, αγάπη και οικογένεια.

Σ’ αγαπάω με όλη τη σημασία της αγάπης.

Χρόνια μας πολλά και υπέροχα όπως το φετινό καλοκαίρι».