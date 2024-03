Προμηθέας Αλειφερόπουλος: Τρώγαμε “βρώμικα” με τον “Άραγκορν”

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος δήλωσε φανατικός θεατής των late night show, μίλησε για τη γωνριμία του με τον Jeremy Irons αλλά και την ιδιαίτερη στιγμή που μοιράστηκε με τον “Άραγκορν” του Lord of the Rings

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος το βράδυ της Τρίτης (12/3).

Εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο δεν προχωρά συχνά σε συνεντεύξεις, είπε πως δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να μιλάει αν δεν έχει κάτι να πει, ενώ στη συνέχεια δήλωσε πως θα φανταζόταν τον εαυτό του παρουσιαστή ενός late night show, καθώς είναι και φανατικός τους τηλεθεατής, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι στην Ελλάδα κυριαρχούν μια σειρά από στεγανά.

«Μου αρέσουν πολύ τα late night show, τα παρακολουθώ, ίσως θα μπορούσα και να παρουσιάσω, μου είναι ευχάριστο. Δεν καταλαβαίνω τα στεγανά που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με το δράμα και την κωμωδία. Αυτό το πράγμα εγώ δεν το καταλαβαίνω. Έχω ακούσει συμβουλές “αν θες να κάνεις καριέρα μην κάνεις κωμωδία”» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενος για τη συμμετοχή του στο «The Borgias» με τον Jeremy Irons, είπε: «Η εμπειρία ήταν φοβερή. Βρέθηκα σε άλλο league. Γνώρισα τον Jeremy Irons, είχαμε μία ομαδική σκηνή. Η παραγωγή του ήταν εξωπραγματική για εμένα, από το πεντάστερο ξενοδοχείο που έμενες με τα σπα, μέχρι ιππασία που έκανες το πρωί, ξιφασκία το απόγευμα…. Το πώς προστατεύουν τον ηθοποιό για να βγει να κάνει τη δουλειά όταν έρθει η ώρα είναι φοβερό».

Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως όταν του είπε πως έχει παίξει στην Επίδαυρο, εκείνος του είπε «και τι κάνεις εδώ;»/

Μεταξύ άλλων, ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον Άραγκορν του Lord of the Rings: «Έπαιξα έναν μικρό ρόλο στο The Two Faces Of January με τον Viggo Mortensen. Τρώγαμε βρώμικα με τον Άραγκορν στην Κωνσταντινούπολη».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε και για την αγαπημένη του θεία, Μαρία Αλιφέρη: «Η Μαρία Αλιφέρη είναι θεία μου, είναι αδερφή του πατέρα μου μαζί της έκανα προετοιμασία για της εξετάσεις στη σχολή, με συμβουλεύει στη δουλειά. Είμαστε πολύ κοντά».