Robbie Williams: Αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με σκορβούτο

Για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια αλλά και για τη διάγνωση με σκορβούτο μίλησε ο Robbie Williams.

Ένα update της κατάστασης της υγείας του, ενόψει και της παγκόσμιας περιοδείας που θα πραγματοποιήσει φέτος το καλοκαίρι, με την Αθήνα και το Καλλιμάρμαρο να είναι ένας από τους σταθμούς του, έκανε ο Robbie Williams μιλώντας στη βρετανική Mirror.

Στην εξομολόγησή του, ο διάσημος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά και στη διάγνωσή του με ένα πρόβλημα υγείας.

“Η χρονιά ξεκίνησε με κακή ψυχική υγεία, κάτι που δεν είχα βιώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένιωθα λυπημένος, είχα άγχος, ήμουν καταθλιπτικός“, δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας στους αναγνώστες πως διαγνώστηκε με κατάθλιψη σε ηλικία μόλις 20 ετών, ωστόσο τα τελευταία χρόνια είχε αφήσει πίσω του εκείνη τη φάση της ζωής του.

“Νόμιζα πως βρισκόμουν στην άλλη πλευρά, οπότε ήταν αρκετά μπερδεμένο να επιστρέφει όλο αυτό”, είπε.

“Είχα σταματήσει να τρώω και δεν έπαιρνα θρεπτικά συστατικά”, είπε στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδιστής, αποκαλύπτοντας ότι αργότερα διαγνώστηκε με σκορβούτο, το οποίο περιέγραψε ως “ασθένεια των πειρατών του 17ου αιώνα”

Το σκορβούτο προκαλείται από έλλειψη βιταμίνης C στη διατροφή και είναι εξαιρετικά σπάνιο σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπου οι περισσότερες δίαιτες είναι πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία, με το φαινόμενο να παρατηρείται κυρίως σε περιοχές με υποσιτισμό.

Αφού έκανε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή του, ο Williams ανέφερε πως η υγεία του – και η κατάθλιψή του – άρχισαν να βελτιώνονται αισθητά. “Το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλά με τον εαυτό σου“, τόνισε.

Σκορβούτο: Η ασθένεια των ναυτικών

Το σκορβούτο είναι μία ασθένεια που προκαλείται από σοβαρή έλλειψη βιταμίνης C στον οργανισμό. Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο είναι ένα σημαντικό συστατικό για την υγεία των ιστών, των οστών και του δέρματος. Χωρίς επαρκή ποσότητα βιταμίνης C, το σώμα δεν μπορεί να ανανεώσει τα κύτταρα του και να διατηρήσει την καλή κατάσταση των αγγείων και του δέρματος.

Το σκορβούτο προκαλείται όταν η διατροφή είναι πολύ φτωχή σε βιταμίνη C. Η βιταμίνη αυτή βρίσκεται κυρίως σε φρούτα και λαχανικά, όπως οι πορτοκαλιές, οι φράουλες, το μπρόκολο και οι πιπεριές.

Συμπτώματα:

Αδυναμία και κόπωση

Πόνοι στους μύες και τις αρθρώσεις

Αιμορραγία των ούλων και απώλεια δοντιών

Κηλίδες στο δέρμα (εκχυμώσεις)

Αύξηση της ευαισθησίας σε λοιμώξεις

Αναιμία και αργή επούλωση τραυμάτων

Το σκορβούτο ήταν μια συνηθισμένη ασθένεια των ναυτικών κατά τη διάρκεια των μεγάλων θαλασσίων ταξιδιών, κυρίως λόγω της έλλειψης φρέσκων φρούτων και λαχανικών στις διατροφές τους.

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η ασθένεια αυτή είναι σπάνια, καθώς οι διατροφικές συνήθειες περιλαμβάνουν συνήθως αρκετή ποσότητα βιταμίνης C. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να εμφανίζεται σε περιοχές με υποσιτισμό ή σε άτομα με πολύ περιορισμένη διατροφή, όπως εκείνοι που υποφέρουν από διατροφικές διαταραχές ή ακολουθούν πολύ περιοριστικά διαιτολόγια.