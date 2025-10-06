Συγκλονίζει η Πένυ Σκάρου: “Έπεσα θύμα βιασμού κι έμεινα έγκυος”

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, λέγοντας πως έπεσε θύμα βιασμού πριν τρία χρόνια και έμεινε έγκυος.

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Πένυ Σκάρου, στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού “Το ‘χουμε”.

Η τραγουδίστρια και πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού ΑμεΑ στην ξιφασκία με σπάθη, αποκάλυψε πως έπεσε θύμα βιασμού από άτομο του κύκλου της και το κατάλαβε όταν ανακάλυψε πως είναι έγκυος.

«Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, που ήταν γνωστός μου. Ήμασταν παρέα και μου είπε να πάμε να πιούμε ένα ποτό σπίτι του και μου έριξε κάτι στο ποτό. Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη μέρα ότι κάτι έχει συμβεί και τελικά μετά από έναν μήνα διαπίστωσα ότι έμεινα έγκυος ενώ είχα σχέση με μια κοπέλα. Και έτσι το κατάλαβα και έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί θεωρώ ότι το έχει ξανακάνει» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Το να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο, ούτε ψυχολογικά, ούτε οικονομικά. Ακόμη και τώρα μου είναι δύσκολο να το συζητάω, έχει οριστεί δικάσιμος για τις 8 Οκτωβρίου. Εδώ και τρία χρόνια δεν είχα βγει να το πω για να μην πουν ότι το εκμεταλλεύομαι».

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για την ημέρα του βιασμού της, η Πένυ Σκάρου εξήγησε: «Ξύπνησα στο σπίτι μου γιατί ήξερε που μένω. Ήταν πελάτης στο μαγαζί που δούλευα, τον ήξερα 4 – 5 μήνες. Αν είχα έστω και μια υποψία για μένα ότι κάτι έκανα εγώ λάθος, δεν θα έμπαινα στην διαδικασία να κατηγορήσω έναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία. Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που κατάλαβα ότι έχω βιαστεί. Τον ρώτησα “τι έχει συμβεί;” και εκείνος το παρουσίασε ως φυσιολογικό και το έριξε πάνω μου, ότι “γιατί, αφού ήταν πολύ ωραία και πώς δεν θυμάσαι…”».

Σχετικά με την εγκυμοσύνη είπε: «Για καλή μου τύχη απέβαλλα την ημέρα που το έμαθα, γιατί το έχω ως φοβία και κάτι πολύ κακό το να κάνω έκτρωση».

Για τον φερόμενο βιαστή είπε: «Ισχυρίστηκε ότι είχαμε συναισθηματική σχέση και ότι την σχέση την ολοκληρώσαμε την ημέρα εκείνη. Αν ήμουν με αγόρι θα το έριχνα στο αγόρι μου, αλλά είμαι bisexual. Η τότε κοπέλα μου δεν αντέδρασε καλά και δεν με στήριξε ιδιαίτερα. Προσπάθησε όμως… Θύμωσε γιατί πήγα σπίτι του, αλλά εγώ δεν το θεώρησα επικίνδυνο».

Και κλείνοντας είπε: «Εδώ και τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται ελεύθερος και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η μητέρα μου είναι δίπλα μου και ο πατέρας μου το έμαθε πολύ πιο μετά, το κρατήσαμε κρυφό και το ξέρει εδώ και ενάμιση χρόνο».