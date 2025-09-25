Slimane: Καταδικάστηκε ύστερα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Ο εκπρόσωπος της Γαλλίας στη Eurovision 2024 καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μέσω ψηφιακών μέσων. Η υπόθεση προέκυψε από καταγγελίες τεχνικών κατά τη διάρκεια της περιοδείας του το 2023. Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ με αναστολή, ενώ απορρίφθηκαν οι πιο σοβαρές κατηγορίες.

Ο Slimane, ο 36χρονος τραγουδιστής που εκπροσώπησε με επιτυχία τη Γαλλία στη Eurovision του 2024, βρέθηκε στο επίκεντρο της δικαιοσύνης, καθώς το γαλλικό δικαστήριο του Saint-Étienne τον καταδίκασε για σεξουαλική παρενόχληση που διαπράχθηκε μέσω ψηφιακών και ηλεκτρονικών μέσων.

Η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελίες δύο τεχνικών που συμμετείχαν στην περιοδεία του καλλιτέχνη, “Cupidon”, το 2023. Το επίμαχο περιστατικό συνέβη στο Saint-Étienne, όπου φαίνεται πως ο τραγουδιστής παρενόχλησε σεξουαλικά έναν από τους τεχνικούς, παρά την άρνησή του. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Slimane τον έσυρε στο καμαρίνι του και συνέχισε να τον πιέζει, αποστέλλοντας του μετά μηνύματα και βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η υπόθεση έλαβε σοβαρές διαστάσεις με τη χρήση μαρτυριών και φωτογραφιών από smartphone, τα οποία αποτέλεσαν κρίσιμα στοιχεία στη δικαστική έρευνα. Η δικηγόρος του καταγγέλλοντος, Anne-Sophie Charrieras, τόνισε την επιμονή του τραγουδιστή παρά την άρνηση του τεχνικού.

Το δικαστήριο, αφού εξέτασε την υπόθεση, καταδίκασε τον Slimane σε πρόστιμο 10.000 ευρώ με αναστολή. Η απόφαση αυτή ήρθε στο πλαίσιο μιας Προηγούμενης Ομολογίας Ενοχής (CRPC), μέσω της οποίας ο τραγουδιστής παραδέχθηκε τα γεγονότα για τα οποία κατηγορήθηκε. Παράλληλα, οι πιο σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

Η καταδίκη αυτή κλείνει ένα κεφάλαιο μιας υπόθεσης που διήρκεσε αρκετούς μήνες, από την προκαταρκτική έρευνα τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι την τελική απόφαση της Τρίτης (23/9).