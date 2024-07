Snik: Παντρεύεται ο γνωστός τράπερ- Ποια είναι η σύντροφός του

O Snik γνωστοποίησε στο κοινό του ότι σκοπεύει να παντρευτεί τη σύντροφό του, Marta Aharonian.

Ο δημοφιλής τράπερ Σνικ και η αρμένικης καταγωγής σύντροφός του, Marta Aharonian, πρόκειται να παντρευτούν.

Τα νέα αποφάσισε να αποκαλύψει μέσα από ένα βίντεο στην πλατφόρμα του TikTok όπου ο Snik δηλώνει τα εξής: «Είμαι πολύ ήρεμος, προσπαθώ να κάνω γυμναστική, να χάσουμε λίγα κιλάκια που έχουμε πάρει, να είμαστε όμορφοι και ωραία αλλά είμαι about to get married (Θα παντρευτούμε ) με τη γυναίκα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος και ήρεμος. Από εμένα φέτος θα δείτε καλή μουσική, λιγότερους τσακωμούς και περισσότερη αγάπη».

Η Marta Aharonian είναι influncer και έχει αποκτήσει μία κόρη από προηγούμενη σχέση της, ενώ με τον Σνικ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αγαπημένοι, αν κρίνει κανείς από τις κοινές στιγμές που μοιράζονται στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης.