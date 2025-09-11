Στην Κέρκυρα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Απολαμβάνει τις διακοπές του

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του στιγμές χαλάρωσης, αυτή τη φορά στην Κέρκυρα, όπου απολαμβάνει διακοπές με την οικογένειά του πριν την έναρξη της νέας σεζόν με τους Λέικερς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέλεξε ξανά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, με την Κέρκυρα να γίνεται ο νέος σταθμός χαλάρωσης για τον θρύλο του ΝΒΑ.

Όπως γράφει το SPORT24, ο σούπερσταρ των Λέικερς ταξίδεψε στο νησί του Ιονίου μαζί με την οικογένειά του, λίγες εβδομάδες πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξεκινήσει την προετοιμασία της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η σχέση του μπασκετμπολίστα με τη χώρα μας μόνο τυχαία δεν είναι, αφού ο ίδιος έχει επισκεφθεί αρκετές φορές την Ελλάδα στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα “παράδεισο” μέσα από αναρτήσεις του στα social media.

Το βράδυ της Τρίτης, ο ΛεΜπρόν έγινε αντιληπτός σε γνωστό εστιατόριο στο Καλάμι της Βόρειας Κέρκυρας. Ευδιάθετος και χαμογελαστός, δείπνησε σε χαλαρό κλίμα μαζί με τους δικούς του ανθρώπους, ενώ όπως ήταν φυσικό τράβηξε όλα τα βλέμματα των θαμώνων.