Θοδωρής Φέρρης: Το αστείο δώρο που του έκανε θαυμαστής του και το βίντεο που έγινε viral

Ο τραγουδιστής Θοδωρής Φέρρης αποκάλυψε το δώρο που του προσέφερε θαμώνας του μαγαζιού, προκαλώντας γέλια στο κοινό, ενώ το βίντεο έγινε viral στο ΤikTok.

Ένα αστείο περιστατικό από πρόσφατη εμφάνιση του Θοδωρή Φέρρη κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, με το σχετικό βίντεο να γίνεται σύντομα viral.

Στο εν λόγω βίντεο, ο γνωστός τραγουδιστής καταγράφεται επί σκηνής να κρατά μια χάρτινη σακούλα, την οποία του είχε προσφέρει θαμώνας του μαγαζιού όπου εμφανίζεται. Όταν ο Θοδωρής Φέρρης «κρυφοκοιτάζει» μέσα στη σακούλα και ανακαλύπτει το περιεχόμενό της, αποφασίζει να το μοιραστεί αμέσως με το κοινό του.

«Παιδιά, κοιτάξτε τι μου έφερε αυτός! Αυτός εδώ, κοιτάξτε τι μου έφερε!», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, ενώ βγάζει από τη σακούλα ένα μπουκάλι από γνωστό υγρό πιάτων που φέρει το όνομα του.

Μάλιστα, ο θαμώνας είχε κολλήσει μία φωτογραφία του Θοδωρή Φέρρη πάνω στην ετικέτα του μπουκαλιού, προκαλώντας γέλια τόσο από τον ίδιο όσο και από τους θαμώνες.

«Δεν πάμε καλά! Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος!», είπε γελώντας ο τραγουδιστής.

