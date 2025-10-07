Το ξέσπασμα της κόρης του Ρόμπιν Γουίλιαμς για τα ΑΙ βίντεο με τον πατέρα της – “Είναι αηδιαστικό”

Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά της για τα βίντεο που δημιουργούν οι χρήστες από τεχνητή νοημοσύνη και αναπαριστούν τον αείμνηστο ηθοποιό. “Είναι αηδιαστικό” είπε μεταξύ άλλων.

Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του αείμνηστου ηθοποιού και κωμικού Ρόμπιν Γουίλιαμς, ξέσπασε για τα βίντεο που δημιουργούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης και αναπαριστούν τον πατέρα της, εκφράζοντας έντονα τη δυσαρέσκειά της.

«Παρακαλώ, σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο AI με τον μπαμπά μου», έγραψε η Ζέλντα σε ένα story που ανέβασε στο Instagram τη Δευτέρα (6/10), όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα The Guardian. «Σταματήστε να πιστεύετε ότι θέλω να τα δω ή ότι θα καταλάβω. Δεν θέλω και δεν θα καταλάβω. Αν το κάνετε για να με τρολάρετε, έχω δει πολύ χειρότερα, θα τα μπλοκάρω και θα προχωρήσω παρακάτω. Αλλά παρακαλώ, αν έχετε έστω λίγη ευπρέπεια, σταματήστε να το κάνετε αυτό σε εκείνον, σε μένα και σε όλους. Είναι ηλίθιο, είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας, και πιστέψτε με, ΔΕΝ είναι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος».

Η Ζέλντα συνέχισε, τονίζοντας ότι «να βλέπεις όσα έχουν αφήσει πίσω τους αληθινοί άνθρωποι να συμπυκνώνονται σε “αυτό που μοιάζει λίγο με αυτούς”, προκειμένου να δημιουργηθούν απαίσια TikTok βίντεο χρησιμοποιώντας τις μορφές τους, είναι εκνευριστικό».

«Δεν φτιάχνετε τέχνη, φτιάχνετε βρώμικα, υπερβολικά επεξεργασμένα αποτυπώματα από τις ζωές των ανθρώπων, την ιστορία της τέχνης και της μουσικής, περιμένοντας να πάρετε ένα “like”. Είναι αηδιαστικό».

«Και για όνομα του Θεού, σταματήστε να το αποκαλείτε “το μέλλον”. Η τεχνητή νοημοσύνη απλώς ανακυκλώνει και αναπαράγει κακοποιημένα κομμάτια του παρελθόντος για να ξανακαταναλωθούν».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζέλντα Γουίλιαμς, ηθοποιός και σκηνοθέτης της κωμωδίας τρόμου Lisa Frankenstein του 2024, κατακρίνει τις αναπαραγωγές του πατέρα της μέσω AI, ο οποίος πέθανε το 2014 σε ηλικία 63 ετών.

Το 2023, σε ανάρτησή της στο Instagram που στήριξε την εκστρατεία της Screen Actors Guild κατά της AI, έγραψε: «Έχω παρακολουθήσει για ΧΡΟΝΙΑ πόσοι θέλουν να εκπαιδεύσουν αυτά τα μοντέλα για να δημιουργήσουν/αναδημιουργήσουν ηθοποιούς που δεν μπορούν να συναινέσουν, όπως ο μπαμπάς. Αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι πολύ, πολύ πραγματικό. Έχω ήδη ακούσει την AI να χρησιμοποιείται για να κάνει τη φωνή του να λέει ό,τι θέλουν οι άνθρωποι και, αν και προσωπικά με ενοχλεί, οι συνέπειες ξεπερνούν τα δικά μου συναισθήματα».

Τα deepfakes του Ρόμπιν Γουίλιαμς αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τάσης που σχετίζεται με την «AI slop» – περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας που δημιουργείται για ψυχαγωγικούς σκοπούς, ενισχυμένο από την ταχεία ανάπτυξη δωρεάν εφαρμογών generative AI.

Πολλά από τα πρόσφατα βίντεο του Ρόμπιν Γουίλιαμς στο TikTok φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την καινούρια εφαρμογή βίντεο της OpenAI, Sora 2, και περιλαμβάνουν μια ψεύτικη διαφήμιση για την Apple καθώς και μια αλληλεπίδραση στην τελετή απονομής βραβείων μεταξύ του κωμικού και της αείμνηστης Μπέτι Γουάιτ.

Μόλις λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία των βίντεο, η ροή του Sora πλημμύρισε με βίντεο που περιλάμβαναν χαρακτήρες με πνευματικά δικαιώματα από σόου όπως το SpongeBob SquarePants, South Park, Pokémon και Rick and Morty.

Η OpenAI ανέφερε στην Guardian ότι οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να αναφέρουν παραβιάσεις μέσω φόρμας «διαφορών πνευματικών δικαιωμάτων», αλλά οι καλλιτέχνες ή τα στούντιο δεν μπορούν να έχουν γενική δυνατότητα εξαιρέσεων. Ο Varun Shetty, επικεφαλής συνεργασιών ΜΜΕ της OpenAI, είπε: «Θα συνεργαστούμε με τους κατόχους δικαιωμάτων για να αποκλείσουμε χαρακτήρες από το Sora κατόπιν αιτήματός τους και να ανταποκριθούμε σε αιτήματα αφαίρεσης»