Τσιμιτσέλης: Δεν πήγα στον ΣΚΑΙ και είπα “θέλω να πάρω την εκπομπή και να διώξουν όποιον είναι εδώ”

Η απάντηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη μετά τη σκληρή ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για την εκπομπή του ΣΚΑΙ “Όπου υπάρχει Ελλάδα”.

Τον Γιάννη Τσιμιτσέλη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 “Πρωινό Σαββατοκύριακο”. Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για την παρουσίαση της εκπομπής “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, αλλά και για την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή την αντικατάσταση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εξήγησε πως δεν είχε πρόθεση να πάρει τη δουλειά κανενός και ξεκαθάρισε ότι δεn δήλωσε ποτέ δημοσιογράφος.

Υπενθυμίζεται πως, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του σταθμού, ενώ και η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για “αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, που εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ. Ο παραγκωνισμός τους σε δευτερεύοντα ρόλο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρά τα συμφωνηθέντα, συνιστά καταχρηστική πρακτική”, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

“Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Δύσκολη, δεν είναι εύκολη, αλλά ευτυχώς υπάρχει ένας ολόκληρος στρατός από πίσω που δουλεύει ασταμάτητα για να βγει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Τη γνώριζα την εκπομπή, είχα δει αρκετές εκπομπές πέρυσι. Μακάρι να πηγαίνει καλά η εκπομπή και να κάνει καλά νούμερα τηλεθέασης.

Αλλά το ζητούμενο όμως είναι να νιώθω εγώ ικανοποιημένος από αυτό που κάνω. Αυτή τη στιγμή το άγχος μου δεν είναι για τα νούμερα, είναι γι’ αυτό που κάνω εγώ, αυτό με ανησυχεί και με απασχολεί πρωτίστως. Από εκεί και πέρα σίγουρα και θέλω να πηγαίνει καλά η εκπομπή. Οτιδήποτε κάνω θέλω να πηγαίνει καλά.

Δε μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να με δείτε εκτός στούντιο, αλλά προς το παρόν αυτό που ξέρω είναι ότι θα είμαι μόνο μέσα στο στούντιο” είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν επικοινώνησε με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, απάντησε: “Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, δεν έχουμε έρθει σε καμία επαφή, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Από όποια πλευρά και να το δεις, όλο αυτό που συνέβη είναι λίγο άδικο για μένα.

Δεν προκάλεσα κάτι, δεν ήρθα στο κανάλι και είπα θέλω να πάρω την εκπομπή και να διώξουν όποιον είναι εδώ για να έρθω εγώ. Εμένα μου έγινε μια πρόταση και τη δέχτηκα. Όλο το άλλο το έμαθα μέσα από εσάς, δεν ήξερα καν τι συνέβαινε. Εγώ περίμενα ότι θα κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί, αυτό ήξερα. Όλα τα υπόλοιπα, όπως και η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ που δεν είναι εξαιρετικά τιμητική για εμένα, κάνει τη δουλειά της όμως, και καλά κάνει γιατί πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντα των δημοσιογράφων… Αυτή είναι η δουλειά της και καλά κάνει.

Είναι 14-15 δημοσιογράφοι στην εκπομπή. Δεν είμαι δημοσιογράφος, δε θα γίνω ποτέ. Υπάρχουν δημοσιογράφοι για να κάνουν δημοσιογραφική δουλειά”.