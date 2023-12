Τζένιφερ Άνιστον: Ανταλλάζαμε μηνύματα με τον Μάθιου Πέρι τη μέρα που πέθανε

Η Τζένιφερ Άνιστον θέλει να μάθει ο κόσμος ότι ο Μάθιου Πέρι ήταν υγιής και χαρούμενος πριν από τον πρόωρο θάνατό του.

Την πρώτη της συνέντευξη μετά τον θάνατο του συμπρωταγωνιστή της στη σειρά “Friends” και καλού της φίλου, Μάθιου Πέρι έδωσε η Τζένιφερ Άνιστον και ελπίζει να τον θυμούνται “όπως είπε ο ίδιος ότι θα ήθελε να τον θυμούνται”

Ο ξαφνικός χαμός του ηθοποιού συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο και προκάλεσε παγκόσμια θλίψη και συγκίνηση και έχοντας συμπληρωθεί ένας και πλέον μήνας από τον θάνατο του, η Τζένιφερ Άνιστον δίνοντας συνέντευξη στο Variety τόνισε πως θέλει να μάθει ο κόσμος ότι ο Μάθιου Πέρι ήταν ευτυχισμένος και υγιής πριν φύγει από τη ζωή.

“Ήταν ευτυχισμένος. Ήταν υγιής. Είχε κόψει το κάπνισμα. Είχε αρχίσει να είναι σε φόρμα. Ήταν ευτυχισμένος – αυτό είναι το μόνο που ξέρω”, είπε με δάκρυα στα μάτια η ηθοποιός, ενώ στο πλευρό της βρισκόταν η συμπρωταγωνίστριά της στο “The Morning Show”, Ρις Γουίδερσπουν, η οποία της κρατούσε το χέρι.

“Μιλούσαμε με μηνύματα εκείνο το πρωί, αστείος Μάτι. Δεν πονούσε, δεν δυσκολευόταν, ήταν ευτυχισμένος“, πρόσθεσε η Άνιστον.

Και συνέχισε: “Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι ήταν πραγματικά υγιής και ότι γινόταν καλά. Ήταν σε μια αναζήτηση. Δούλευε τόσο σκληρά. Πραγματικά του έτυχε μια δύσκολη στιγμή. Μου λείπει πολύ. Σε όλους μας. Μας έκανε να γελάμε πολύ”.

Ο αμερικανοκαναδός ηθοποιός και παραγωγός Μάθιου Πέρι, διάσημος για τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “Τα Φιλαράκια” (“Friends”), εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του και συγκεκριμένα μέσα στο τζακούζι του από τον υπάλληλό του, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν σε πνιγμό.

Η Τζένιφερ Άνιστον, όπως και τα υπόλοιπα “Φιλαράκια”, όπως και εκατομμύρια θαυμαστές αποχαιρέτησαν τον ηθοποιό με τα λόγια της να ραγίζουν καρδιές.

“Αυτό πόνεσε πολύ (σ.σ. this one has cut deep)” ήταν η φράση με την οποία ξεκίνησε την ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός.

“Ήταν μέρος του DNA μας”, λέει η Άνιστον και χαρακτηρίζει τους συμπρωταγωνιστές της στα “Φιλαράκια” “την οικογένεια που επιλέξαμε. Ήμασταν πάντα οι 6 μας”.

Από την ημέρα του θανάτου του (σ.σ. 28 Οκτωβρίου) ξαναδιαβάζει τα μηνύματά τους. Και ανέβασε ένα που της είχε στείλει μια φορά από το… πουθενά. Της έλεγε πόσο του άρεσε να την κάνει να γελάει και της είχε στείλει μια φωτογραφία τους από τα γυρίσματα των Friends που είναι οι δυο τους και γελάνε.

Η ανάρτηση της Άνιστον: