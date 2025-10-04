Χάιντι Κλουμ: Έκανε την πιο… γυμνή εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Χάιντι Κλουμ σόκαρε τους πάντες όταν έβγαλε το μεγάλο, μαύρο της σακάκι και έμεινε σχεδόν γυμνή μπροστά στους φωτογράφους.

Η Χάιντι Κλουμ δεν δίστασε να εμφανιστεί σχεδόν… γυμνή στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι προκαλώντας πλήθος σχολίων. Το 52χρονο μοντέλο, παρακολούθησε το σόου VETEMENTS Womenswear Spring/Summer 2026, συνοδευόμενη από την κόρη της, Λένι Κλουμ, και το outfit της για την περίσταση δεν άφηνε πολλά στη φαντασία.

Μητέρα και κόρη πόζαραν μαζί πριν από το σόου, επιλέγοντας outfits σε γκι και μαύρο χρώμα.

Η Χάιντι επέλεξε ένα φαρδύ, εκκεντρικό σακάκι που άγγιζε το έδαφος, συνδυασμένο με μυτερά nude τακούνια και μαύρα γυαλιά ηλίου με τετράγωνο πλαίσιο.

Η 21χρονη Λένι επέλεξε μαύρο cropped πουκάμισο, με μαύρη σατέν midi φούστα με σκισμένα τελειώματα και απλά μαύρα μυτερά τακούνια.

Ωστόσο, το outfit της Χάιντι έκρυβε και μια έκπληξη. Αφού πόζαρε μαζί με τη Λένι, αφαίρεσε το σακάκι της και αποκάλυψε ένα μακρυμάνικο διάφανο φόρεμα σε γκρι απόχρωση με δαντέλα που τόνιζε τη σιλουέτα της.

Αυτό το σέξι look δεν ήταν η μόνη αποκαλυπτική εμφάνιση της Κλουμ τις τελευταίες εβδομάδες. Στις 2 Οκτωβρίου, παρακολούθησε το σόου Christian Louboutin Loubi Spring/Summer 2026 φορώντας ένα μαύρο δαντελένιο catsuit, με μαύρο σουτιέν, tailored σορτς και μυτερά μαύρα τακούνια.

Οι αποκαλυπτικές εμφανίσεις της Χάιντι Κλουμ συμβαδίζουν με όσα είχε δηλώσει στο PEOPLE στο τεύχος του Ιουλίου, ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει όσο μεγαλώνει.

«Φωτογραφίζομαι γυμνή ή με εσώρουχα από το 1992, πολύ πριν το Instagram», είπε. «Για μένα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Τα τελευταία 15 χρόνια, άλλοι κάνουν τώρα αυτό που εγώ κάνω εδώ και 30 χρόνια. Αντί να είμαι σε περιοδικό, είμαι στο Instagram. Το ίδιο πράγμα».

Συνέχισε λέγοντας: «Για μένα, το να είμαι μεγαλύτερη δεν έχει σημασία. Δεν με απασχολεί η ντροπή λόγω ηλικίας ή σώματος. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν. Μου αρέσει να είμαι σέξι — ακόμα και τώρα στα 52».