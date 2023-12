Χάιντι Κλουμ: Ο σέξι χριστουγεννιάτικος χορός της στο αυτοκίνητο – Βίντεο

Σε απόλυτα γιορτινό κλίμα βρίσκεται η Χάιντι Κλουμ, όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις της στο Instagram. Το βίντεο στο αμάξι και το καρέ με τον σύντροφό της.

Το πασίγνωστο μοντέλο Χάιντι Κλουμ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η οποία “τρέλανε” τους θαυμαστές της.

Η 50χρονη, ανήρτησε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο φοράει ένα σέξι μαύρο crop top, στολισμένο με παγιέτα, και από πάνω ένα κόκκινο πουκάμισο.

Το super model κινείται με ένα cabrio αυτοκίνητο και χορεύει το “All I Want For Christmas Is You” της Mariah Carey, κουνώντας το καλογυμνασμένο της κορμί.

Σε άλλη ανάρτησή της, ποζάρει με το ίδιο outfit, μαζί με τον σύντροφό της, Τομ Κάουλιτζ, στο πλάι ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Δείτε τις αναρτήσεις της Χάιντι Κλουμ