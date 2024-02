Χαριτοδιπλωμένος: Η απίστευτη ιστορία για το πώς ξεκίνησε και η έμπνευση του “Lost in the Night”

Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος περιέγραψε τον τυχαίο τρόπο με τον οποίον έγινε γνωστός, την 10χρονη αποχή από το τραγούδι και την ιστορία πίσω από την επιτυχία “Lost in the Night”.

Καλεσμένος στην εκπομπή “Στούντιο 4” βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/02) ο γνωστός τραγουδιστής Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ο οποίος μίλησε για την αρχή της καριέρας του, τις μεγάλες επιτυχίες του, αλλά και τo come-back του στο τραγούδι, μετά από 10 χρόνια αποχής.

“Ήταν μια ανέμελη και αγαπησιάρα εποχή. Υπήρχε χορός, γλέντι, ξεφάντωμα” είπε για την εποχή των 80’s ο αγαπημένος καλλιτέχνης. “Δούλευα σε μεγάλη πολυεθνική, στο τμήμα μάρκετινγκ και διαφήμισης. Ήμουν ο project manager. Ήταν μια δουλειά που μου άρεσε μεν, αλλά η μουσική ήταν μέσα μου. Έφευγα απ’ τη δουλειά, πήγαινα στα στούντιο και έγραφα” είπε.

Και περιέγραψε το ξεκίνημά του: “Κάποια μέρα, εντελώς τυχαία, ένας αγαπημένος μου φίλος μου είπε πως έχει κάποια ωραία κομμάτια και ήθελε να του τα γράψω. Τα γράφουμε και όταν τα μεταγράφω σε μια δικάναλη κασέτα, η οποία είχε γραμμένα τα δικά μου demos, γράφω στην αρχή τα δικά του και μετά δεν σβήνβ την υπόλοιπη κασέτα. Και πηγαίνει αυτή στην EMI-Columbia. Και λένε “Τα θέλουμε! Αλλά όχι τα πρώτα, αυτά που είναι μετά”. Εγώ δεν είχα βρει μέχρι τότε το θάρρος να πάω”.

“Αναγκάζομαι να παραιτηθώ (σσ από την πολυεθνική). Ήταν οι γονείς μου που με σπούδασαν, πήγα στο Κολλέγιο Αθηνών, μετά στο Deree. Ο πατέρας μου μού είπε ότι πρέπει να δουλέψω. Όταν ξεκίνησα ο πατέρας μου έβαλε βηματοδότη από το άγχος του. Μετά από ένα δύο χρόνια όταν είδε τι κερδίζω, τι χρήματα βγάζω και πως όλος ο κόσμος ήξερε το όνομά μας και μας αγαπούσε άρχισε να του αρέσει. Του έδωσε ζωή αυτό το πράγμα! Εγώ πήγαινα στο στούντιο και έγραφα και στις τηλεοράσεις για να τα προωθήσω. Ο πατέρας μου ήταν σαν άτυπος μάνατζερ, μη αμοιβόμενος. Είχε τις εμπειρίες του, ήξερε τι να κάνει και με βοήθησε πολύ σε αυτόν τον τομέα” είπε μιλώντας για την αρχή της καριέρας του.

Η αποχή από το τραγούδι

Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος μίλησε, επίσης, για τα χρόνια της αποχής από το τραγούδι και την αποδοχή του κόσμου όταν επέστρεψε.

“Κράτησε μια δεκαετία η αποχή μου από το τραγούδι. Κοίτα, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η μουσική ήταν έξω από τη ζωή μου. Είχα πάντα το στούντιο μου και κάθε μέρα έφτιαχνα το καφεδάκι μου και έγραφα στο στούντιο. Έκανα ριμέικ όλα τα κομμάτια μου, τα έκανα πιο δροσερά” είπε.

Και είπε: “Ώσπου έρχεται πάλι η τρελή η Πωλίνα και μου λέει: “Έλα ρε, να εμφανιστούμε μαζί και με τον Κώστα Μπίγαλη που εμφανιζόμασταν στο Κύτταρο”. Αναρωτήθηκα τότε αν υπήρχε ακόμα το Κύτταρο, γιατί εκεί πήγαινα εγώ και έβλεπα τα μεγάλα γκρουπ. Πήγαινα ως πελάτης και ήταν πιο ροκάδικο. “Ναι, υπάρχει και γίνεται και της κακομοίρας” μου είπε η Πωλίνα. Λέω “πάμε!”. Πήγαμε και έγινε χαμός! Sold out ό,τι κάναμε και από εκεί και πέρα. Το κοινό ήταν από 7 μέχρι 77 χρονών“.

Πώς έγραψε το “Lost in the Night”

Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος αναφέρθηκε, επίσης, και στη μεγάλη επιτυχία του “Lost in the Night” (1984), τραγούδι το οποίο ανέβηκε στην κορυφή των ευρωπαϊκών chart, κυρίως μεσογειακών χωρών, περιγράφοντας την ιστορία και την έμπνευση πίσω από αυτό.

“Το “Lost in the Night” γεννήθηκε μετά από ερωτική απογοήτευση. Εγώ έφταιγα γιατί εγώ τα κάνω πάντα… μην πω τη λέξη. Τότε με την κοπέλα μου είχαμε χωρίσει. Είχα πάει εγώ στις Σπέτσες, στο καρνάγιο, στο παλιό λιμάνι, σε μια ντίσκο. Ήμουν αν θυμάμαι καλά 28 ετών. Όπως περπατούσα μου ήρθε το “Lost in the night”. Πώς μου ήρθε; Πάω γρήγορα σπίτι, παίρνω ένα κασσετοφωνάκι και μπαπ το έβγαλα όλο το τραγούδι!” είπε αρχικά.

“Μόλις το άκουσαν στην εταιρεία ενθουσιάστηκαν. Αυτό θα το βγάλουμε και maxi single. Πούλησε πάρα πολύ, τότε βέβαια δεν ήταν εύκολο να μετρήσεις τις πωλήσεις και στο εξωτερικό. Έγινε Νο1 σε Ισπανία, Πορτογαλία, μπήκε στα τσαρτς στην Αγγλία, στη Γαλλία, πήγε σε πολλές χώρες” πρόσθεσε.

Μάλιστα,ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος αποκάλυψε και μια προσωπική ιστορία του με αυτό το τραγούδι. Όπως είπε, είχε πάει βόλτα με μια κοπέλα, με το Autobianchi που είχε τότε. Κάποια στιγμή στο ράδιο παίζει το “Lost in the Night” και η κοπέλα ενθουσιάστηκε, καθώς είπε ότι ήταν το αγαπημένο της. Εκείνος της είπε πως το τραγούδι το έγραψε ο ίδιος, ωστόσο, δεν τον πίστεψε και του απάνησε: “Μα καλά, δεν βρήκες κανέναν πιο έξυπνο τρόπο να με φλερτάρεις;”. Τελικά, η κοπέλα πείστηκε, όταν ο τραγουδιστής έβγαλε από το πορτ μπαγκάζ κάποια maxi single που του είχε δώσει η εταιρεία και της χάρισε ένα από αυτά.

Ακούστε το “Lost in the Night”: