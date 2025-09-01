Χριστίνα Σούζη: Επέστρεψε στον ΣΚΑΙ με νέο look που δεν πέρασε απαρατήρητο

Η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη επέστρεψε ανανεωμένη μετά της διακοπές και το νέο της στυλ συζητήθηκε στην εκπομπή “Αταίριαστοι”.

Η Χριστίνα Σούζη επέστρεψε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, αυτή τη φορά με μια εντυπωσιακή αλλαγή στο στυλ της που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η μετεωρολόγος υιοθέτησε το άφρο λουκ, προκαλώντας πολλά σχόλια στην εκπομπή «Αταίριαστοι», όπου οι παρουσιαστές Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος δεν έχασαν την ευκαιρία να τη… πειράξουν on air. Εκείνη, βέβαια, απάντησε με το γνώριμο χιούμορ της.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η απόφαση για την αλλαγή ήρθε λίγο πριν φύγει για τις καλοκαιρινές της διακοπές. «Είμαι ένα μήνα έτσι. Μόλις τελείωσα τη δουλειά, πήγα κατευθείαν στο κομμωτήριο. Είναι τα δικά μου μαλλιά συν περμανάντ, τα μαλλιά μου είναι κατσαρά έτσι κι αλλιώς. Με διευκόλυναν πολύ το καλοκαίρι γιατί δεν χτενιζόμουν», εξήγησε.

Οι δύο παρουσιαστές τη ρώτησαν αν τα μαλλιά της παραμένουν ίδια και μετά το νερό, με τη Χριστίνα Σούζη να απαντά χαμογελώντας: «Θα έρθω μια μέρα βρεγμένη να με δείτε. Είπα να αλλάξω βαρέθηκα τόσα χρόνια».

Σε συνέχεια της κουβέντας, ο Χρήστος Κούτρας σχολίασε με χιούμορ: «Θα σε στείλουμε με τον Αντετοκούνμπο. Οι μαμάδες με αυτό το μαλλί ήταν, με αυτό μεγαλώσαμε». Η μετεωρολόγος επεσήμανε ότι η περμανάντ έχει επιστρέψει δυναμικά στη μόδα, ακόμη και στους άνδρες.

Μάλιστα, αργότερα στην εκπομπή Live News, οι παρουσιαστές υποδέχθηκαν την Χριστίνα Σούζη στο πλατό με το τραγούδι “Με ‘Γεια Σου” της Κατερίνας Λιόλιου.